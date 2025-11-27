В глазах двоится: чем грозит установка китайского лобового стекла

Уход с отечественного рынка ряда зарубежных брендов запчастей привел к увеличению на прилавках доли китайской продукции, которая заместила все столь важные для российского автолюбителя ниши - от запчастей для ТО до масел, шин и дисков.

С одной стороны, производители из КНР предлагают широкий ассортимент товаров по весьма доступным ценам. Однако, по мнению специалистов портала "Автовзгляд", их качество может варьироваться. А в некоторых случаях использование таких узлов и деталей может и вовсе привести к проблемам в работе и эксплуатации автомобиля.

Особенно это касается лобовых стекол. Многие водители сталкиваются с тем, что китайский триплекс быстро изнашивается и теряет свои свойства. Помимо прочего из-за нарушений производство стекло может преломлять и искажать изображение, затираться, а то и вовсе иметь проблемы с геометрией, из-за чего через него в дождливую погоду в салон будет попадать вода.

На фоне озвученных проблем, эксперты настоятельно рекомендуют всем тем, кто стоит на пороге выбора нового "лобового" для своего железного коня, обратить внимание на продукцию отечественных заводов. Специалисты подчеркивают, что за последние несколько лет качество изготовления деталей значительно выросло, а отечественные стекла охотно закупают даже европейские компании.

