Автоюрист объяснил лишение прав из-за двух деталей на госномере

Водителя в подмосковном Королеве лишили прав не из-за отсутствия триколора, а в связи с изменением шрифта госномера, который не соответствовал ГОСТу. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

© Lenta.ru

«Его лишили прав не из-за отсутствия триколора. Номера, которые выданы до 2025 года, они к триколору не имеют отношения. Его лишили прав за то, что он сделал себе 3D-номер. Он на номера наклеил объемные буквы и цифры. У нас существует ГОСТ на номерной знак. (…) Он самостоятельно вышел за пределы ГОСТа, за что по статье был лишен водительского удостоверения», — сказал Славнов.

Он отметил, что подобные номера все равно идентифицируют камеры и смысла в подобных изменениях нет.

Ранее стало известно о том, что в подмосковном Королеве водителя лишили прав из-за отсутствия флага России и крупный шрифт на госномере. Сотрудникам ГАИ показались подозрительными номера авто — на них не было триколора, а цифры и буквы были чересчур «выразительными». В процессе разбирательств удалось установить, что знаки и правда отличаются от ГОСТа по всем параметрам. Так, не совпадали высота букв и толщина линий.