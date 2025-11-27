«Белорусская схема» растаможки под ударом: что ждет лазейку

Покупатели автомобилей из параллельного импорта массово используют «белорусскую схему» для экономии на утилизационном сборе, однако эксперты предупреждают о серьезных рисках такого подхода. Владельцу могут доначислить крупные таможенные платежи спустя год-два, а льготник, на которого оформлена машина, может в любой момент заявить о своих правах на нее. Вернуть автомобиль в такой ситуации будет практически невозможно, пишет AutoNews.

Устоявшаяся схема

Подавляющее большинство автомобилей параллельного импорта сейчас ввозится в Россию по так называемой «белорусской схеме». Особенно часто этот способ используют для машин из США. Схема выглядит прозрачно: сначала за рубежом приобретается автомобиль возрастом до трех лет, на который распространяется льготный утилизационный сбор, затем машину растаможивают в Белоруссии.

Экономия достигается за счет белорусских льгот – инвалиды, многодетные и другие льготные категории граждан получают там 50 % скидку на таможенные платежи. После растаможки в Белоруссии автомобиль ввозится в Россию с оплатой коммерческого утильсбора, но общая стоимость все равно оказывается значительно ниже стандартной процедуры.

Эта схема существовала и до 2022 года, но тогда не была массовой из-за наличия официальных поставок автопроизводителей. Сейчас же «белорусская лазейка» переживает второе рождение и активно используется импортерами, сдерживая резкий рост цен на автомобили параллельного импорта в России.

Риск вместо экономии

Попытка сэкономить на растаможке может обернуться серьезными проблемами. О значительных рисках «белорусской схемы» предупредил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Льготник, на которого привезли изначально машину, становится полноценным ее собственником. Например, он ее таможит, а с его счета проводятся все финансовые операции. Никто не застрахован от того, что в один момент он может сказать – это моя машина, я ничего не знаю. Причем сделать тут что-то будет практически невозможно», – приводит его слова AutoNews.

Шапарин также указал на риски для самого льготника, особенно со стороны налоговых органов Белоруссии. Он отметил, что покупка дорогостоящего автомобиля человеком с невысоким доходом неизбежно вызывает вопросы у контролирующих органов. Однако эти проблемы касаются исключительно льготника, который сознательно идет на риск за вознаграждение.

Бомба замедленного действия

Юристы также предупреждают о потенциальных проблемах с «белорусской лазейкой», которые могут возникнуть у владельцев таких автомобилей в обозримом будущем. Отмечено, что российские таможенные службы обычно реагируют на подобные схемы с задержкой в один-два года, чем активно пользуются продавцы.

Однако в условиях тесного взаимодействия между Россией и Белоруссией профильные ведомства могут вскоре обратить внимание на эту практику. При установлении факта фиктивной растаможки по льготным тарифам таможенная служба вправе доначислить платежи за автомобиль. Речь может идти о значительных суммах, которые полностью перекроют первоначальную экономию в 20–30 %.

Дальнейшие прогнозы

Неопределенность с будущим схемы усугубляется разногласиями среди экспертов. Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов подтвердил существование данной схемы, отметив, что она не является новой. По его словам, ранее продавцы уже использовали аналогичную «киргизскую лазейку», однако власти оперативно ее закрыли.

Он предположил, что «белорусскую схему» ожидает аналогичная участь, поскольку попытки льготной растаможки с последующей перепродажей будут пресекаться.

Другое мнение у Антона Шапарина, который считает, что закрытие «белорусской схемы» маловероятно, так как она существенно отличается от предыдущих популярных лазеек. К примеру, в «армянской схеме» проблема заключалась в заниженных пошлинах, которые впоследствии попросту были приведены в соответствие с российскими, что и привело к прекращению деятельности этой лазейки.

«С Белоруссией ситуация другая. Там государство дает льготу и, собственно, возвращает часть денег водителям. В свою очередь льготники никуда не денутся, и их вряд ли станет меньше. Поэтому, безусловно, схема будет дальше жить», – заявил он.

Ранее юристы предупредили о серьезных рисках покупки автомобилей по дагестанской схеме. Формально происходит не смена собственника транспортного средства, а лишь управление автомобилем на основании доверенности.

