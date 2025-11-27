Что не так с льготными автокредитами в России

Эксперт Моржаретто: программы льготного автокредитования нуждаются в изменениях

В течение ближайших трех лет финансирование госпрограмм стимулирования спроса на российские авто (льготное автокредитование и лизинг) будет увеличено почти на 50 млрд рублей. В общей сложности, до 2028 года выделят 164 миллиарда рублей.

Эти программы нуждаются в пересмотре и улучшении для повышения их эффективности, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Поскольку обе госпрограммы «завязаны» на кредитах и лизинге, в большей степени они оказывают поддержку всё же банкам и лизинговым компаниям. Более эффективной видится схема, когда покупатель, приобретая отечественную машину, получает прямую скидку, которая компенсируется государством непосредственно автозаводу», - отметил Игорь Моржаретто.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также считает, что необходимо повысить ценовую планку для моделей, которые могут участвовать в этих программах.

«Помимо увеличения ассигнований на эти госпрограммы, нужно поднимать ценовую планку. Сейчас под лимит в 2 миллиона рублей подпадают далеко не все автомобили российского производства. Давно назрела пора поднять её хотя бы до 2,5 миллионов рублей – это позволит охватить более широкий спектр моделей, которые интересны людям», – добавил Максим Кадаков.

