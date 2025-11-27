Автоперевозчики наращивают обороты, но теряют рентабельность

По данным Национального агентства промышленной информации, за девять месяцев 2025 года число автомобильных прицепов и полуприцепов в лизинге по отношению к аналогичному периоду 2024-го уменьшилось почти на 55 процентов. Группа седельных тягачей и самосвалов сократилась на 51,6 процента.

- Среди основных проблем, с которыми столкнулись компании, - серьезное снижение тарифов на транспортировку, что сильно повлияло на рентабельность их бизнеса, - говорит Георгий Шпрейер, глава филиала Ассоциации международных автоперевозчиков в УрФО. - Многие предприниматели, активно расширяющие парк в 2022-2024 годах, не потянули платежи и вернули машины лизингодателям.

В среднем новый тягач китайского или российского производства стоит 5-9 миллионов рублей, европейский - от 13 до 23 миллионов, поэтому их берут в лизинг: долгосрочную аренду с правом выкупа в конце срока. Но в силу того что выручка перевозчиков в 2025 году резко упала, содержание техники стало влетать в копеечку. Сокращение доходов произошло из-за замедления строительства жилья, соответственно, упал спрос на доставку материалов. Примерно треть грузов перекочевала в кэптивный сегмент, то есть владельцы теперь везут их самостоятельно, чтобы уменьшить издержки. Сказалось и повышение утилизационного сбора на импортные машины: с 1 августа коэффициент на ввоз новых моделей массой свыше 12 тонн равен 10,5 при базовой ставке 150 тысяч рублей, тем самым к цене транспорта прибавляется полтора миллиона рублей. На подержанные грузовики старше трех лет коэффициент составляет уже 36,7, что выливается в 5,5 миллиона надбавки.

Кроме того, усугубляет ситуацию применение средств радиоэлектронной борьбы и GPS-глушилок: они влияют на бортовые устройства системы "Платон", из-за чего компаниям прилетают необоснованные штрафы. О некорректно работающих датчиках на автоматических пунктах весогабаритного контроля на региональных дорогах "РГ" подробно писала раньше ("Экономика Большого Урала" от 12.11.2025). Сумма всех этих факторов привела к тому, что отрасль начала парадоксально терять в рентабельности, продолжая наращивать обороты: если в 2022 году она суммарно накатала 236,9 миллиарда тонно-километров, то в 2024-м - уже 297 миллиардов, показатель января-августа 2025-го в 200 миллиардов позволяет предполагать, что будет не меньше.

- По информации Росстата, по итогам трех кварталов 2025 года положительную динамику в логистике показали только автомобильный транспорт (плюс 3,5 процента) и речной (1,4 процента). Но все понимают, что это средняя температура по больнице, в нашей компании, например, грузооборот снизился на 35 процентов. Причем мы обслуживаем три завода, то есть объемы производства уменьшились в первую очередь у них, - рассуждает представитель ассоциации "Грузавтотранс" в Свердловской области Анна Петрова. - К сегодняшнему дню многие проели "подушку безопасности". Ставки снижались с сентября 2024 года и только во второй половине 2025-го немного пошли в рост. Цены теперь диктует клиент, - констатирует гендиректор екатеринбургской "Автоколонны 1212" Леонид Либушев.

На середину года в российском грузовом автопарке числилось чуть больше четырех миллионов машин, 62 процента из них - отечественные марки, восемь процентов - белорусские, 7,2 - китайские. Доля "импортозамещенных" седельных тягачей за последнее время увеличилась почти вдвое, эксперты связывают это с программами господдержки производителей и тем, что Росстандарт 30 июля приостановил реализацию четырех иностранных брендов, поставив под сомнение эффективность тормозной системы и ряд других характеристик.

В ближайшем будущем перевозчики собираются вести себя прагматично: выбирать не по бренду, а по совокупности легко проверяемых критериев. Фокус переносится с розничной цены на совокупную стоимость владения транспортом в течение 5-7 лет, в том числе на остаточную стоимость на вторичном рынке, наличие запчастей, глубину сервисной сети в регионе и ее мощность.

- Мы ремонтируем грузовики самостоятельно, иногда заезжает сторонний коммерческий транспорт, заказываем на замену деталь по VIN-номеру, а она не подходит, потому что в Китае решили поменять кронштейн. Такие тонкости заставляют более детально подходить к выбору дилера. Некоторые на начальном этапе обещают что угодно, а потом клиенты вынуждены по два месяца стоять в очереди. Есть хорошая китайская техника, но обслуживать ее нужно правильно, не перегружая, - делится опытом Леонид Либушев.

Ассоциация "Грузавтотранс" направила в Минтранс РФ предложение перейти от расчетов в тонно-километрах на почасовую оплату. Сейчас в тарифе учитываются только вес товара и пройденный километраж, что подталкивает водителей гнать без отдыха, с перегрузом, рассказал президент отраслевого объединения Владимир Матягин на выставке "Транслогистика Урал". В почасовую оплату включается все время, потраченное на заказ, в том числе на ожидание на складах, пересечение границы и т. п. По мнению предпринимателей, это поможет победить демпинг, очистит рынок от "серых" схем, спасет малый бизнес от банкротства и увеличит поступления налогов.