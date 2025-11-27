Где велик риск нарваться на контрафактные запчасти

Проблема неоригинальных запчастей, с которой хоть раз сталкивался почти каждый второй автомобилист, продолжает оставаться актуальной. Эксперты агентства "Автостат" совместно с сайтом Drive2.ru провели онлайн-опрос и выяснили, где водители чаще всего встречают контрафакт.

По данным исследования, около половины (49%) респондентов сталкивались с контрафактными деталями. Это значит, что почти каждому второму (51%) такие запчасти не попадались.

Также участники опроса рассказали, где именно они приобретали подделки. Лидерами стали онлайн-площадки с пунктами выдачи (60%) и обычные интернет-магазины (58,2%). В розничных точках и в онлайн-сервисах с собственными розничными сетями контрафакт встречался реже (48% и 37,6% соответственно).

На обычном рынке с подделками сталкивались лишь 12,4% опрошенных, то есть каждый восьмой. Наименьшее количество разочарований было у покупателей на сервисе официального дилера и в супермаркетах - всего 7,1%. Самым безопасным местом для покупки запчастей автовладельцы считают СТО: здесь подделки встретили лишь 6,8% респондентов.

