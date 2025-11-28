Зачем СССР скопировал американский Packard

Чайка первого поколения максимально приблизила Страну Советов к вечному заокеанскому конкуренту. Правда, с существенными оговорками.

Как ни иронизируй над сентенцией Никиты Сергеевича, что СССР скоро догонит и перегонит Америку (кстати, Хрущев это не придумал – его спичрайтеры просто взяли кусок из фразы Ленина), но с Чайкой нам это почти удалось.

Гонка СССР и США

К 1959 году гонка между США и СССР приобрела широкий общественный характер. Сверхдержавы – соперники в атомной теме и освоении космоса – стали демонстрировать друг другу достижения и в более приближенных к жизни простых граждан сферах. В 1959‑м прошли советская выставка в Нью-Йорке и американская в Москве, в Сокольниках. На обеих среди прочего демонстрировали достижения автомобильной промышленности.

В Нью-Йорке, в частности, представили Чайку ГАЗ‑13 (серийное производство машины начали в январе, а впервые ее показали за рубежом в 1958 году, в Брюсселе). Конечно, на американскую публику советский представительский седан не произвел большого впечатления, тем более что откровенно напоминал Packard 1955 года. Но американское влияние тогда коснулось практически всех производителей. А в Европе автомобилей класса Чайки почти никто и не делал, разве что Rolls-Royce да французская фирма Facel.

Для СССР Чайка, наряду с главным «членовозом» ЗИЛ‑111, была действительно революционной машиной. Она разительно отличалась от ЗИМа, попытки модернизировать который и привели к созданию совершенно нового автомобиля. Правда, «птица» на решетке радиатора впервые появилась еще на опытном образце модернизированного ГАЗ‑12 ЗИМ, но ничего другого ГАЗ‑13 от предшественника не унаследовал.

Зато обзавелся двигателем V8 мощностью 195 л.с. (на прототипе стоял 180‑сильный мотор), автоматической коробкой передач с кнопочным переключением, усилителями рулевого управления и тормозов, электростеклоподъемниками. Просторный кузов длиной 5600 мм покоился на Х‑образной раме. Вот только кондиционера, в отличие от американских аналогов, ГАЗ-13 не имел.

Автомобили хорошо иллюстрируют эпоху, в которой родились. А Чайка просто идеально символизирует свое время. Гагарин еще не полетел в космос, но советский спутник уже потряс мир. Как раз в 1959 году советская станция Луна‑3 впервые сделала фотографии загадочной обратной стороны спутника Земли. В СССР начали производство первого собственного транзисторного приемника Атмосфера, а первый секретарь Хрущев полетел в Вашингтон на новейшем ТУ‑114.

В стране происходили и иные заметные перемены – началась эпоха массового домостроения. Неказистые панельные дома, которые позднее прозвали хрущёвками, стали для многих спасением от подвалов и бараков‑общежитий. Никто же не предполагал, что они простоят полвека! И ко всему этому – новая советская машина, щедро украшенная хромом, солидная, массивная, но в то же время стремительная.

Семейство Чаек

Прототипы ГАЗ‑13 появились в 1958 году, серийное производство стартовало в начале 1959‑го. Автомобиль оснащали двигателем V8 (5,53 л, 195 л.с.) и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость – 160 км/ч.

Помимо стандартных седанов в небольших количествах делали лимузины ГАЗ‑13А с внутренней перегородкой, кабриолеты ГАЗ‑13Б, санитарные универсалы для обслуживания высокопоставленных пациентов ГАЗ‑13С, которые изготавливал завод РАФ. Стро­или и кинооператорские автомобили с массивной площадкой перед передним бампером и съемным тентом над задней частью крыши. Такие машины, в частности, производили в Чернигове, на заводе «Кинотехника». Всего до апреля 1981 года ­собрали 3179 автомобилей.

Тест-драйв Чайки

Низким баритоном урчит огромная «восьмерка». Нажимаю кнопку с буквой Д – и ощущаю легкий толчок: включилась первая. Осторожно отпускаю педаль тормоза… Разгон Чайки не поражает стремительностью: 195 сил на две с лишним тонны снаряженной массы – это по нынешним меркам немного. Но ход машина набирает уверенно. А спортивного разгона от огромного седана никто и не требовал, особенно от этого.

Ездовыми повадками Чайка вполне логично напоминает американских ровесников. Машина мягко демпфирует любые неровности, заметно кренится в поворотах, но при аккуратном рулении старательно и, главное, умело обеспечивает пассажирам комфорт. Водителю, конечно, тоже, но он, хоть и сидит на таком же массивном мягком диване и оперирует всего двумя педалями, всё же работает. Вписывать длиннющий седан в повороты непросто, особенно с непривычки. Производительность насоса усилителя рулевого управления зависит от оборотов двигателя – на малых руль заметно тяжелее, чем на высоких. В какой-то момент руль словно «подкусывает», и вдруг он неожиданно становится легким. Тормоза довольно эффективны, а педаль тугая и требует привыкания.

Но главное не это. Основное отличие от американских аналогов состоит в том, что Чайка с ее строгим салоном, отделанным серым, цвета офицерской парадной шинели времен СССР, сукном, совершенно не располагает к легкомыслию, навеваемому автомобилями производства США.

Неудивительно, ведь Чайку нельзя было купить – ее можно было только заслужить. По легенде, несколько машин правительство СССР подарило советским знаменитостям, но тоже, скорее, не как частным лицам, а как живым символам могущества социализма. Небольшое количество «тринадцатых» работало в загсах и Интуристе, где они радовали новобрачных и обслуживали высокопоставленных гостей.

Но к подавляющему большинству Чаек в СССР прилагался высококвалифицированный немногословный шофер, «униформа» из непременно серых плаща, пальто, костюма, шляпы и каракулевой шапки, просторная квартира (отнюдь не в хрущёвке) с домработницей в придачу, дача за высоким забором и отдых в привилегированном санатории. Строгость и выдержанность салона Чайки прекрасно гармонировала с огромным кабинетом с массивным столом и дубовыми панелями на стенах, украшенными строгими портретами. Потому-то в этой машине нет места панибратской пестроте, характерной для ее заокеанских ровесников.

Конец Чайки

Кто бы мог представить, что новинка 1959 года, вполне вписывающаяся, как сказали бы теперь, в тренд автомобильного прогресса рубежа 1950–1960‑х, застрянет во времени, как Челюскин во льдах?

Новый, относительно молодой лидер СССР, сменивший Никиту Сергеевича, успел состариться и одряхлеть, сменились пяток президентов США. В космос слетал уже не только Гагарин, но и экипажи из нескольких человек. На орбите даже состыковались советский Союз и американский Аполлон. СССР наводнили вполне современные для 1970‑х годов Жигули.

Даже Волга и ЗИЛ стали совсем другими, а в Горьком продолжали – вплоть до 1981 года! – неспешно (штук по сто пятьдесят в год) собирать ГАЗ‑13, чей дизайн выглядел уже музейным. Впрочем, и традиционные пассажиры Чаек менялись не сильно. Поэтому-то в те годы я и представить себе не мог, что когда-нибудь так близко познакомлюсь с космически недоступной машиной: посижу и за рулем, и даже на номенклатурном заднем диване. А вот ведь, познакомился!

Чайки в кино

За несколько десятилетий Чайки сыграли в отечественном кино немало эпизодических, но заметных ролей. Как правило, они возили положительных руководителей большого ранга – штатских и военных, иногда дипломатов. Порой черные машины просто мелькали на улицах, побуждая постовых милиционеров торопливо брать под козырек.

Редакция благодарит Андрея и Евгения Жариновых за предоставленный автомобиль.