Какие новые нарушения ПДД научатся замечать комплексы фиксации

Эксперт Домбровский перечислил возможности комплексов фиксации нарушений. О дорожных камерах большинство водителей знают лишь понаслышке, а пространство вокруг возможностей, принципов работы и технических нюансов давно обросло мифами. Редакция Quto решила выяснить, что действительно стоит за объективами комплексов фотовидеофиксации и какое будущее ждёт «большого брата».

Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к Александру Домбровскому, заместителю генерального директора ГК «Урбантех», одному из ведущих российских экспертов в отрасли фотовидеофиксации.

Как дорожные камеры появились в России

Почти 30 лет назад, в сентябре 1996 года, на российских дорогах был испытан первый прототип автоматизированного комплекса фотовидеофиксации — дорожной камеры, способной зафиксировать предполагаемое нарушение Правил дорожного движения. Что в далёком 1996 году, что сегодня камеры на дорогах лишь фиксируют признак нарушения, передавая собранный материал сотруднику ЦАФАП.

В свою очередь, этот сотрудник принимает решение, было ли нарушение ПДД или нет. На этом, пожалуй, схожесть камер времён 90-х и современных систем заканчивается. Тридцатилетний прогресс полностью изменил «логику» и функциональность устройств.

Сегодня дорожная камера — высокотехнологическое интеллектуальное устройство, использующее нейросетевую обработку данных, сложные алгоритмы и многоуровневую аналитику, а оптика и дополнительное оборудование позволяют контролировать соблюдение ПДД в любых погодных условиях и в любое время суток. Например, объектив оснащён специальной блендой с подогревом, благодаря которой даже мокрый снег на стёклах и линзах не задерживается.

Что умеет дорожная камера

«Современные отечественные комплексы, к примеру „Азимут 4“, широко распространённые на российских дорогах, очень актуальный и современный прибор. Он способен с высокой точностью распознать не только государственный регистрационный знак автомобиля, его цвет и марку, но и зафиксировать признаки более 50 составов нарушений ПДД.

Причём как типовые, вроде превышения скорости, так и сложные, с применением нейросетевой обработки данных. Например, непристёгнутый ремень безопасности или разговор по телефону за рулём, выключенные фары, езду без шлема и непропуск пешехода. При этом комплекс способен фиксировать все типы нарушений одновременно.

Сегодня особенно остро стоит вопрос контроля средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и электровелосипедов. Бурное развитие микромобильности привело к необходимости контроля этой группы участников дорожного движения. Наши устройства уже адаптированы для работы с этой категорией транспортных средств. Во время пилотных проектов они уверенно фиксировали езду вдвоём, неспешивание на пешеходных переходах, выезд на проезжую часть», — рассказал Александр Домбровский.

Нейросети в действии!

Но как комплекс фотовидеофиксации определяет, к примеру, пристёгнуты ли водитель и пассажир на переднем сиденье? Сначала собирается большой объём фотоматериалов, так называемый датасет, который может превышать 200 000 снимков.

«Далее специалисты обрабатывают собранные материалы, после чего на их основе обучают нейросеть выявлять данный вид нарушения. Кроме того, качество изображений в датасете должно соответствовать строгим требованиям Госавтоинспекции для корректной работы комплексов», — объясняет Домбровский.

Не все участники дорожного движения знают, по каким принципам выбирают места для установки камер фиксации нарушений. На самом деле, этот процесс основан на тщательной аналитике аварийности. Мониторинг и анализ ситуации на дорогах ведётся постоянно, чтобы своевременно выявлять аварийно-опасные участки и оперативно реагировать на них в том числе с помощью установки новых комплексов. Ни одна камера на российских дорогах не появилась на участке просто так или по чьему-то желанию.

«В качестве примера приведу Московскую область, где ГК „Урбантех“ с 2016 года выступает оператором системы фотовидеофиксации в рамках крупнейшей в России концессии по безопасности дорожного движения. Для анализа аварийности и повышения безопасности на дорогах мы применяем аналитическую платформу собственной разработки — „Аналитический модуль БДД“, который позволяет проводить учёт и анализ ДТП на основе данных, полученных из различных источников.

Система помогает в режиме онлайн отслеживать уровень аварийности на разных участках дорог. Также специалисты могут оперативно выбирать и применять оптимальные инструменты реагирования на возникновение мест концентрации ДТП. Аналитический модуль помогает оценить эффективность работы камер, их влияние на аварийность в местах установки, а также даёт специалистам детальную информацию по статистике нарушений», — отметил Александр Домбровский.

Современный комплекс фотовидеофиксации уже сегодня способен на многое: он является неотъемлемой частью дорожной безопасности. За последние три десятилетия отрасль фотовидеофиксации прошла большой путь, а её возможности росли и продолжают расти в геометрической прогрессии. Конечно, она никогда не заменит полицейского, но уже стала инструментом, позволяющим решать многие задачи и заметно облегчить труд Госавтоинспекции.