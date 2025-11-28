Эксперт перечислил главные тренды автосалона в Гуанчжоу

Эксперт Каменский назвал главные тренды автосалона в Гуанчжоу
Выставка в Гуанчжоу демонстрирует два ключевых сдвига в автоиндустрии. Во-первых, доля электрифицированных моделей (NEV) выросла по сравнению с прошлым автошоу - с 43% до 58%. Это показывает, что электрификация уже не тренд, а новая нормальность. Во-вторых, автопроизводители смещают акцент с "автомобиля как машины" на "автомобиль как технологическую экосистему". Об этом "Российской газете" рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.
"В центре внимания - умные кабины с панорамными экранами и голосовыми ассистентами, интеллектуальные шасси и автопилоты, а не только электродвигатель. Китайские бренды и партнерства с технологическими компаниями, такими как Huawei, выводят функции LIDAR-ассистентов (технология, которая использует световые импульсы для измерения расстояния до объектов) и цифровой интерьер из премиального сегмента в более массовые категории. Большая часть премьеры на автошоу сделали ставку на интеллект, софт и цифровые сервисы. И, кстати, подразделение интеллектуальных автомобильных решений корпорации Huawei впервые участвовало в выставке, представив модели, оснащенные ее аппаратным и программным обеспечением. Сверхбыстрая зарядка становится обязательным продуктом: стенды демонстрировали решения, обеспечивающие более 300 км запаса хода за 5-10 минут зарядки. Это радикально меняет экономику владения электромобилем и снижает один из ключевых барьеров для потребителей", - отмечает эксперт.