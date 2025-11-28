Эксперт перечислил главные тренды автосалона в Гуанчжоу

Выставка в Гуанчжоу демонстрирует два ключевых сдвига в автоиндустрии. Во-первых, доля электрифицированных моделей (NEV) выросла по сравнению с прошлым автошоу - с 43% до 58%. Это показывает, что электрификация уже не тренд, а новая нормальность. Во-вторых, автопроизводители смещают акцент с "автомобиля как машины" на "автомобиль как технологическую экосистему". Об этом "Российской газете" рассказал директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

