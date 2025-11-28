Названы плюсы и минусы самых доступных кроссоверов Belgee и Tenet

Эксперт назвал плюсы и минусы самых доступных кроссоверов Belgee и Tenet

Российский Tenet T4 и белорусский Belgee X50 резко взлетели по продажам сразу после выхода на рынок. Для бюджетных кроссоверов это неудивительно. Но какой из них предпочесть?

Обе машины продаются в России «под прикрытием». Belgee X50 и Tenet T4 отличаются от дорестайлингового Geely Coolray и Chery Tiggo 4 только эмблемами. Сборка – под Минском и Калугой соответственно. Локализация и смена бренда успеху моделей не помешали. «Пятидесятка» почти за два года раскрутилась в полную силу. «Четверка» только набирает обороты и, похоже, тоже пробьется в топ продаж.

Особенности Belgee X50 и Tenet T4

Tenet T4 — типичный представитель сегмента В. Его длина составляет 4320 мм, колесная база достигает 2610 мм. Belgee X50 по размерам почти не отличается: 4330 и 2600 мм соответственно. Зато «четверка» на 31 мм шире и на 43 мм выше. У нее же больше клиренс — 200-208 мм в зависимости от версии против 180 мм у X50.

На мелькавших до официальной премьеры шпионских снимках Tenet T4 встречался с шильдиком AWD (полный привод). Пока же, как и исходный Tiggo 4 во всех своих итерациях, машина продается исключительно с передними ведущими колесами. Если в качестве альтернативы рассматривать Belgee X50, у которого полного привода тоже нет, это не выглядит недостатком. Хотя в сегменте лидирует Haval Jolion, у которого AWD-исполнения есть и, видимо, изрядно добавляют ему популярности.

Tenet предлагает редкий сегодня атмосферный двигатель. Его 113 сил могут сочетаться как с механической коробкой (тоже встречается нечасто, даже у бюджетных моделей, — у Х50 альтернатив такой связке нет), так и с вариатором.

Две старшие комплектации Tenet T4 оснащены типовым для «китайцев» силовым агрегатом: 1.5 турбо на 147 сил плюс преселективный робот. При аналогичном объеме мотор Belgee X50 на три «лошади» мощнее и тоже работает в паре с роботом. Весят машины сопоставимо, однако «пятидесятка» по паспорту и по ощущениям заметно шустрее, 8,4 секунды до 100 км/ч против 10 сеекунд у Т4. Только нужно помнить о слишком маленьком бензобаке X50 объемом всего 45 л. У Тенета бак тоже невелик, но вмещает хотя бы 51 л.

Belgee приятен выверенными ездовыми настройками. У него отлично подружены турбомотор и преселективный робот. Подвеска – умеренно жесткая, упругая, хорошо держит удары российских дорог и тихая в работе. Крены невелики, а на поворот руля машина отзывается охотно. Конечно, это еще не платформа MQB, но среди китайских машин Geely/Belgee выделяется ездовыми настройками в лучшую сторону. Tenet по части удовольствия от вождения проигрывает.

Варианты и цены Belgee X50 и Tenet T4

Tenet T4 MT Line стоит по прайсу 2 млн рублей. Колеса диаметром 16 дюймов можно записать в плюсы – недорого и практично. В оснащение входят LED-фары, датчик света, кондиционер, круиз-контроль, две подушки безопасности, задний парктроник. На обогревы машина богата: руль, форсунки, лобовое стекло и передние кресла (правда, только сиденья). Салон отделан экокожей, мультимедийная система со скромным по сегодняшним временам дисплеем диагональю 10,3 дюйма поддерживает беспроводное подключение через Android Auto и Apple CarPlay и дополнена камерой заднего вида. Доплата за вариатор – 130 тысяч рублей. Вместе с ним появляются дефлекторы климатической системы для пассажиров второго ряда.

За 2,25 млн рублей предлагается комплектация Active с турбомотором, роботом, четырьмя подушками безопасности, «семнадцатыми» дисками, полностью цифровой приборной панелью и дополнительным USB-портом на заднем ряду сидений. Появляется и обогрев спинок передних кресел.

Топовая версия Prime стоит 2,38 млн рублей. Ей положены электропривод складывания зеркал, передний парктроник, камеры кругового обзора, электрорегулировки сиденья водителя, обогрев заднего дивана, двухзонный климат-контроль. Систем активной безопасности нет никаких.

Стартовая комплектация Belgee X50 называется Active и стоит 2,48 млн рублей. Оснащение победнее: нет светодиодных фар, поддержки Android Auto (встроен китайский протокол QDLink), климат-контроля (только кондиционер), обогрева рулевого колеса и всей площади лобового стекла, датчиков дождя и света.

Belgee X50 Style стоимостью 2,59 млн рублей богаче базового на 18-е колеса, панорамную крышу, боковые передние подушки безопасности, однозонный климат-контроль. Еще появляется датчик света, обогрев рулевого колеса и задних сидений, а также несколько непринципиальных мелочей.

За дополнительные 100 тысяч рублей покупатель получает шторки безопасности, LED-фары, спортивный декор снаружи и внутри, камеры кругового обзора, автопарковщик, электроприводы складывания зеркал и настроек водительского сиденья, встроенный видеорегистратор.

Выводы из сравнения Belgee X50 и Tenet T4

Belgee X50 дороже, но при этом богаче оснащен и предлагает лучше настроенные силовой агрегат и шасси. Если для вас такие особенности не важны, то можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей с Tenet T4.