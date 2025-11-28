Эксперт назвал признаки того, что пора срочно менять ремень ГРМ

Эксперт Стрельбицкий назвал признаки того, что пора срочно менять ремень ГРМ
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий назвал "Российской газете" пять признаков того, что нужно срочно менять ремень ГРМ.
"Ремень ГРМ - один из самых важных элементов двигателя, и его состояние напрямую влияет на ресурс мотора. Есть несколько признаков, которые говорят о том, что замену откладывать нельзя. Нестабильная работа мотора часто указывает на износ: провалы в тяге, неровный холостой ход, трудности с запуском. Если есть доступ к ремню, стоит обратить внимание на его внешний вид: трещины (особенно у подножия зуба), надрывы, расслоение или следы масла - это прямой сигнал к замене. Немаловажный фактор - пробег и возраст: все производители указывают периодичность замены ремня ГРМ, их необходимо строго соблюдать. Если регламент заполучить проблематично, то после 60-90 тысяч километров ремень лучше менять профилактически, даже если явных симптомов нет. Соответственно, при покупке автомобиля с пробегом, где есть сомнения в его достоверности, следует в кратчайшее время заменить ремень. И еще один тревожный признак - подтеки масла в районе кожуха ГРМ: смазка быстро разрушает структуру ремня и может привести к его внезапному обрыву. Ремень ГРМ выходит из строя неожиданно, часто без симптомов, поэтому при появлении любого из этих сигналов лучше сразу ехать в сервис. Своевременная замена обойдется значительно дешевле, чем ремонт двигателя после обрыва ремня, ведь при обрыве на современных двигателях как минимум повреждаются клапана, как максимум - полное разрушение двигателя", - отметил эксперт.