Чем грозит установка ГБО на автомобили с турбомотором

Многие автолюбители в попытках снизить расходы на топливо устанавливают газовое оборудование на свои автомобили. Однако опытные мастера предупреждают, что такие эксперименты могут привести к серьезным проблемам, особенно если речь идет о современных форсированных агрегатах.

О том, какие риски в себе таит внедрение ГБО в свежие турбомоторы, рассказали специалисты портала "Автовзгляд". Так, среди основных - прогар выпускных клапанов, деформация поршней и разрушение каталитического нейтрализатора. Причем пробег до капитального ремонта в таких случаях может оказаться шокирующе небольшим.

Проблема заключается в конфликте между высокооборотистой архитектурой турбированного двигателя и физикой сгорания газа. Пропан-бутан хотя и обладает высоким октановым числом, сгорает быстрее бензина, что создает серьезные нагрузки на двигатель. Более быстрое сгорание газовой смеси приводит к резкому нарастанию давления в цилиндрах, что может вызвать детонацию и перегрузку.

Кроме того, стандартная прошивка двигателя рассчитана на бензин, а более высокая скорость сгорания газа требует изменения углов опережения зажигания. Без этого пик давления может приходиться на момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки, что также способствует детонации.

Ведущие автопроизводители, такие как Volkswagen, General Motors и Mercedes-Benz, прямо запрещают установку ГБО на свои турбированные двигатели в официальных руководствах по эксплуатации. Нарушение этого запрета может привести к снятию автомобиля с гарантии.

Резюмируя, специалисты напоминают, что установка ГБО на современный турбодвигатель - это своего рода русская рулетка. Экономия на каждой тысяче километров пробега может обернуться дорогостоящим ремонтом, который по сумме затрат будет сопоставим с несколькими годами заправки бензином. Поэтому перед принятием решения о подобной модификации стоит тщательно изучить вопрос, проконсультироваться с профессионалами и выбрать надежную автомастерскую.

