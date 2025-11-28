У кроссовера SWM оторвало двигатель из-за некачественных болтов

У петербуржца оторвало двигатель в машине во время движения. Мотор «ушёл» под днище из-за некачественных болтов. Об этом сообщает Telegra-канал Baza.

«У владельца китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска за 1,7 млн рублей прямо на ходу начал барахлить движок, после чего его оторвало от подушек. Машина имела всего 60 тысяч пробега. Двигатель «ушёл» под тачку из-за мягкого сплава металла — болты просто оторвало во время езды», — сообщил канал.

Данная модель автомобилей, со слов владельцев, также частенько имеет проблемы с электроникой: щиток приборов включается и выключается сам по себе. Также автолюбители сообщают, что тачка нередко глохнет без причины.

Паркетник оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 138 л.с. (212 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод только передний. Габариты SWM G01 составляют 4610х1855х1740 мм при колесной базе 2750 мм.

В список оснащения входят цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, сиденье водителя с вентиляцией, мультимедийная система на базе Android с экраном на 10 дюймов, слот для СИМ-карты для выхода в интернет, девять динамиков и сабвуфер. В частности, в перечень систем безопасности SWM G01F вошли контроль слепых зон, предупреждение о выходе из полосы, а также об опасности при открывании дверей и опасности фронтального столкновения.

Автомобили бренда SWM начали производить на заводе «Автотор» в Калининграде в апреле 2023 года. Компания Shineray Group существует с 1997 года и занимается производством автомобилей, мотоциклов и спецтехники под брендом SWM (Speedy Working Motors), который принадлежит ей с 2016 года. Изначально итальянская марка SWM выпускала мотоциклетную технику с 1972 по 1984 год.

