Автодилеры объяснили, в чем причина частых поломок «китайцев»

Китайский автомобильный рынок развивается и меняется крайне быстро, так что скорость внедрения новых технологий неизбежно приводит к ошибкам и поломкам. Об этом НСН рассказал глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

Двигатель китайского кроссовера SWM G01 2023 года оторвало прямо на ходу от сильной вибрации — не выдержали болты, пишет Telegram-канал «Baza». Предварительно, причина была в слабых болтах из мягкого металла, которые просто раскрошило во время езды. Со слов владельцев, у этой модели также часто случаются проблемы с электроникой. Также ранее сообщалось, что владельцам Haval F7x регулярно приходиться менять аккумуляторы из-за частых поломок. Жигалов рассказал, с чем связаны подобные инциденты.

«Это единичный случай, поэтому нельзя делать какие-то системные выводы. Но это может случиться с какой угодно машиной, какой угодно марки. В целом качество китайской техники на достаточно высоком уровне. Возможно, есть какие-то системные недоработки при сборке, может быть, дефект материалов, дефект технологии, но, я думаю, что инженеры с этим разберутся. Там тысячи деталей и сотни поставщиков у каждого автосборочного конвейера. При том, что китайцы демонстрируют удивительно высокие темпы технологического изменения. Буквально в течение года может смениться несколько поставщиков одной и той же детали так как туда постоянно выносятся какие-то усовершенствования. Поэтому неизбежно возникают какие-то ошибки. Но это серьезный инцидент», - рассказал он.

Жигалов подчеркнул, что ошибочно полагать, что в РФ специально поставляются бракованные детали и автомобили, однако с чем действительно есть проблемы, так это с информационной поддержкой.

«Я бы все-таки не стал выделять какие-то бренды, потому что ситуация меняется как внутри Китая, так и на экспортных рынках. Ни в коем случаев нельзя делать вывод, что в Россию поставляется что-то отдельное и некачественное. Конечно, есть проблемы адаптации на нашем локальном рынке. В первую очередь это касается взаимодействия производителя, импортера и дилеров. Потому что здесь нужен высокий уровень организации информационной поддержки, в первую очередь. Это поставки запчастей, электронные каталоги. Здесь есть еще над чем работать», - подытожил он.

Говоря о том, насколько охотно китайцы признают заводской брак и борются с ним, Жигалов подчеркнул, что здесь речь идет прежде всего про конкуренцию, поэтому они в этом заинтересованы.

