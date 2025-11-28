Первый тест обновленного Tank 300: все плюсы и нюансы внешности

Китайский концерн Great Wall объявил старт продаж рестайлингового рамника Tank 300. Технически машина не изменилась, но получила ряд косметических изменений и новые опции, причём последние были внедрены, в том числе, благодаря обратной связи владельцев дореформенных машин.

Солидный

Внешность внедорожника получилась удачной, так что дизайнеры марки лишь немного освежили её, и только в комплектациях с «умным» полным приводом и муфтой — это City Adventure и City Premium.

По замыслу, «городские» варианты должны отличаться от брутально-вездеходных, а ещё лучше вписываться в городскую среду. Поэтому они обзавелись окрашенными в цвет кузова расширителями колёсных арок, дверными ручками и корпусами наружных зеркал. Казалось бы, изменения совсем небольшие, но они сразу делают кузов визуально более грузным. Дело вкуса, конечно, но отсутствие контрастных элементов делает «трёхсотку» излишне массивной. Именно такая машина была на тесте Quto.ru.

В салоне изменений больше, но на первый взгляд рассмотреть их сложно. Самое заметное — это новый красно-чёрный вариант внутренней отделки. Кроме того, руль стал чуть более «пухлым», кнопки на нём тоже немного другие, а благодаря двойным стёклам спереди в салоне стало заметно тише, чем в дореформенной версии.

Любителей олдскула наверняка порадует новый дизайн цифровой приборки в виде классических круглых циферблатов (хотя графику с картинками и дополнительной информацией тоже можно установить), а приверженцы образцового порядка оценят то, что провода больше не нужны: и зарядить смартфон, и подключиться к Apple CarPlay и Android Auto, можно без них.

Прыть и проходимость

Что касается технических характеристик, то они остались без изменений. Рамный внедорожник оснащается 2,0-литровым турбомотором на 220 сил и 380 Нм крутящего момента, сочетаются с которыми классический 8-ступенчатый «автомат».

Привод — полный, но реализован может быть по-разному: версиям Adventure и Premium положен жёстко подключаемый part-time, исполнениям с приставкой City в названии — «интеллектуальный», с муфтой.

Агрегаты настроены очень удачно, нет задумчивости и рывков и при трогании с места, и при активном ускорении. Вместе с тем, нет ощущения, что едешь на тракторе (как на ряде других рамных моделей), управляется Tank предсказуемо и задорно. Разве что не стоит забывать, что задний привод провоцирует поворачивать чуть активнее, но внедорожный нрав и высота машины никуда не пропали, крены очень заметные. Зато практически все дорожные дефекты и искусственные неровности машина проходит очень мягко.

Съезжать с асфальта на вездеходе не страшно: есть тут и принудительные блокировки дифференциалов, и электронная «раздатка» с понижающей передачей, и ряд специальных водительских ассистентов. Ему по силам хардкорное бездорожье, в том числе броды глубиной до 700 мм, а любители активного отдыха смогут буксировать за собой прицеп массой до 2500 кг. Это позволит, например, взять с собой в поездку кемпер, тележку с мототехникой или катером.

Технологии

Модели китайского автогиганта Great Wall выгодно отличаются от многих конкурентов именно наличием Android Auto, здесь нет странных и криво работающих аналогов. Подключить смартфон удалось без проблем, но в процессе езды всё периодически «отваливалось». Чаще происходило подобное на дорожных дефектах, но несколько раз и на абсолютно ровном покрытии, а больше всего проблема напоминала разболтавшийся и отходящий от контакта провод.

Зато (опять же, в отличие от многих моделей из Поднебесной) корректно работала зарядка для смартфона: энергия пополнялась быстро, а грелось устройство не сильно.

Масса помощников поможет водителю и проехать в узком месте, и припарковаться, и покорить суровое бездорожье. Даже с крутого склона вездеход способен спускаться самостоятельно, сидящему за рулём человеку нужно лишь нажать нужные кнопки и контролировать происходящее.

Но алгоритм некоторых водительских ассистентов производитель скорректировал. Например, адаптивного круиз-контроля (тот самый, что и дистанцию держит, и притормозить способен, и скорость самостоятельно набирает), у которого минимальная дистанция заметно увеличилась. Когда в это пространство начали перестраиваться не только легковушки, но и грузовики, помощника пришлось отключить. Но на однополосных дорогах или участках с не самым активным движением с этим круизом можно расслабиться, работает он очень адекватно и предсказуемо.

На российском рынке диапазон цен на обновлённый Tank 300 варьируется от 4 299 000 рублей за версию Adventure до 5 049 000 рублей за City Premium. Кстати, по сравнению с дореформенной версией стоимость изменилась минимально (каждая комплектация подорожала на 100 000 рублей).

Модель уже зарекомендовала себя в нашей стране, да и на дорогах внедорожник уже примелькался. Рестайлинг же не принёс кардинальных изменений в и без того харизматичную внешность автомобиля, но сделал его чуть практичнее в повседневном использовании.