Каким будет обновленный Mercedes-Benz S-класса

На днях в Сети появились изображения переднего бампера рестайлингового флагманского седана, благодаря чему у нас есть возможность более точно воспроизвести его внешний вид.

История модели S-класса (производное от немецкого Sonderklasse — «особый класс») началась в 1972 году, именно тогда было представлено первое поколение с заводским индексом W116. Сегодня производится уже седьмая генерация седана в кузове W223, премьера которой состоялась осенью 2020 года. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, и на днях к традиционным шпионским фотографиям добавились утёкшие в Сеть изображения некоторых элементов внешности и салона обновлённой модели.

Основные изменения в дизайне произойдут спереди: как мы и предполагали летом прошлого года, обновлённый S-класс получит чёрную окантовку решётки радиатора, визуально переходящую в фары. Сама решётка станет крупнее по высоте, сохранив при этом свою форму и дизайн (правда, вместо трёх горизонтальных хромированных перекладин будут четыре). Фары также увеличатся в размерах, и теперь обновлённый флагман будет легко узнать спереди по паре трёхлучевых светодиодных звёздочек с каждой стороны. Бампер полностью новый и сделан в актуальном стиле компании (на рендере изображён вариант AMG Line с крупными воздухозаборниками по краям). Сзади изменения могут быть менее масштабными, но всё же достаточно заметными: фонари, сохранив свою форму, получат полностью новую начинку с теми же звёздами габаритных огней. Точно такие же мы раньше видели на новом Е-классе, однако на флагманском седане их будет по три с каждой стороны.

Судя по шпионским фотографиям, существенно переработан будет и салон S-класса, что является необычным для модели (ранее при рестайлингах менялись только относительно небольшие детали). Автомобиль получит полностью новую переднюю панель с встроенными в неё экранами, как на том же Е-классе и новом электрическом GLC. Что же касается технической части, то здесь изменения могут быть минимальными вроде небольшого увеличения мощности гибридных силовых установок.

Премьера обновлённого S-класса ожидается в ближайшие месяцы.