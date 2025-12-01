Эксперт объяснил рекордные продажи новых гибридов

Эксперт Мелюх объяснил рекордные продажи новых гибридов в октябре

В октябре 2025 года на российском рынке были зафиксированы рекордные продажи новых подключаемых гибридов (PHEV) – 6294 автомобиля.

Это на 62% больше, чем в сентябре, и на 54% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Директор компании «Авилон Электро» Сергей Мелюх отметил, что рост интереса к электромобилям связан с ожидаемым повышением ставок утильсбора.

По мнению эксперта, официально представленные бренды будут постепенно корректировать свои цены, тогда как значительное удорожание ожидается в «сером» импорте.

Например, стоимость автомобилей марки Zeekr, которая пока не представлена на российском рынке, будет расти пропорционально увеличению ставки утильсбора.

Мелюх также подчеркнул, что после введения новых правил продажи автомобилей значительно упадут по сравнению с пиковыми показателями осени, однако со временем, благодаря появлению новых официальных поставок популярных гибридов и электромобилей, объем продаж будет постепенно увеличиваться.

