Песчаная аккумуляторная батарея: можно ли установить ее в машину?

Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы песчаного аккумулятора

© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое песчаная аккумуляторная батарея?

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Это огромный стационарный объект, которому на автомобиле делать нечего.

Для получения накопленной энергии холодный воздух прокачивают через трубы внутри такой батареи, а затем используют его для нагрева воды и так далее. Такое сооружение уже эксплуатируется в Финляндии.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на question@zr.ru. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».