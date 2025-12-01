В Cети начали жаловаться на глохнущие на ходу автомобили Exeed

Новые китайские автомобили марки EXEED стали глохнуть на ходу из-за заводского брака. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как указали в публикации, некоторые автомобили самостоятельно тормозят на больших скоростях, подвергая опасности водителей. Владельцы таких машин рассказали Baza, что авто намертво глохнут во время движения из-за ошибки системы старт-стоп﻿. Она автоматически перезапускает двигатель для экономии топлива.

Когда машина резко тормозит, на панели управления высвечиваются сразу все ошибки. По словам владельцев таких машин, автомобили могут и вовсе заглохнуть безвозвратно даже при обычном переключении передачи на заднюю.

Автоюрист Оксана Яковлева сообщила изданию, что наиболее часто ломаются модели EXEED VX 2023 и 2024 годов выпуска. Также подобная проблема отмечена у премиального внедорожника EXEED TLX 2024 и 2025 годов выпуска за 3,5 миллиона рублей. Владельцы заявляют, что в сервисах им объяснили такие поломки заводским браком или неисправностью аккумулятора. В публикации при этом отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулся и китайский Haval F7.

