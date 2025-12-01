Что делать, если на экзамене в ГИБДД сломалась машина и его не засчитали

Для начала нужно получить письменный отказ в выдаче водительского удостоверения. В ГИБДД необходимо взять официальный документ, где будет указано, почему не засчитали экзамен и какие именно правила были нарушены.

После стоит подать жалобу на действия инспектора. В ней написать, что экзамен не приняли из-за поломки машины, которая произошла не по вине будущего водителя.

Этот документ следует отправить через сайт ГИБДД на имя руководителя специалиста, принимавшего экзамен. Важно подробно описать обстоятельства сдачи, указать допущенные нарушения со стороны инспектора. К жалобе приложить письменный отказ из ГИБДД.

Срок рассмотрения — до 30 дней. Если ответ не устроит, можно обратиться в суд, сообщает "Российская газета".

