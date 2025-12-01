Чем может обернуться покупка японского авто напрямую

Покупка санкционных автомобилей из Японии может обернуться не только долгой доставкой, но и полной потерей денег. Как показывают судебная практика, даже успешно доставленный в Россию автомобиль часто сложно получить из-за непредвиденных расходов на таможне.

Жительница Владивостока заключила договор с компанией на покупку и доставку японского автомобиля «Ниссан Исктрейл» 2010-2013 годов выпуска. По условиям соглашения, она внесла предоплату в размере 100 тысяч рублей, а затем полностью оплатила стоимость автомобиля – еще 410 тысяч рублей. Однако машину женщина так и не получила.

В своем исковом заявлении она указала, что срок поставки был превышен более чем на 59 дней. В связи с этим покупательница потребовала расторгнуть договор с компанией и вернуть ей все уплаченные средства: 100 тысяч рублей предоплаты и 410 тысяч рублей основной суммы за автомобиль. Дополнительно она запросила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Представитель компании-ответчика не согласился с требованиями истицы и пояснил, что на момент заключения договора уже действовали санкционные ограничения, что делало невозможным прямой ввоз выбранного автомобиля из Японии. При этом покупательница знала, что заказывает санкционный автомобиль, а также о возможных длительных сроках, связанных именно с доставкой автомобиля.

После согласования автомобиля женщина самостоятельно перевела деньги в Китай по предоставленному счету. Этим платежом она оплатила как стоимость автомобиля на аукционе, так и сопутствующие расходы по его доставке из Японии – аукционные сборы, транспортировку, погрузку, хранение и таможенное оформление. Перевод был осуществлен в китайских юанях, поскольку покупка совершалась через китайского посредника.

По словам представителя, автомобиль уже давно находится на складе временного хранения во Владивостоке, о чем клиентку уведомили. Однако женщина не может забрать машину, поскольку у нее недостаточно средств для оплаты таможенных процедур. Также компания подчеркнула, что уже вернула покупательнице предоплату в размере 100 тысяч рублей.

В итоге Фрунзенский районный суд, рассмотрев доводы обеих сторон, принял решение удовлетворить иск частично. Из всех заявленных требований женщине была присуждена компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Также с компании взыскали дополнительный штраф в размере 5 тысяч рублей. Все остальные требования истицы, включая возврат полной стоимости автомобиля 410 тысяч рублей и расторжение договора, были отклонены.

