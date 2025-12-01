Фанера вместо стекла: какие «ободранные» машины делал автопром РФ

Quto составил список упрощённых автомобилей от российских автозаводов. Член комитета Совета Федерации по науке Айрат Гибатдинов предложил возобновить выпуск автомобилей УАЗ-469, то есть максимально удешевлённых «Хантеров». По его мнению, главное достоинство такой машины — простота, дешевизна и ремонтопригодность. По этому случаю редакция Quto вспомнила несколько примеров, когда автозаводы налаживали выпуск действительно простых машин.

В российском автопроме самые простые версии машин принято называть «ободранными»: дескать, с них ободрали дорогостоящее оборудование, чтобы получить максимально доступный вариант. Ниже — несколько примеров, как это может выглядеть.

ГАЗ «Газель Эконом», 2009 год

Чтобы создать версию «Эконом», инженеры Горьковского автозавода убрали из «Газели» шумоизоляцию моторного отсека, подголовники сидений, гидроусилитель руля, солнцезащитный козырёк справа и даже домкрат, запасное колесо и тент кузова.

Под капотом прописался дефорсированный 99-сильный мотор УМЗ, а дорогостоящие блок-фары уступили место примитивным «крягляшам» от вазовской шестёрки. Все эти решения позволили уменьшить цену на целых 100 тысяч рублей! До 264 000.

Кстати, обивку задней стенки кабины авторы проекта заменили простой древесноволокнистой плитой. Отсюда возникла легенда, будто вместо задних стёкол здесь стоит фанера… Но, по факту, окна есть, просто проёмы оказались перекрыты изнутри.

УАЗ-469, 2010 год

Ещё одна попытка российских автозаводов пережить кризис 2008—2009 годов. В Ульяновске решили максимально упростить «Хантер»: такой внедорожник получил 112-сильный двигатель, 4-ступенчатую трансмиссию и старые мосты типа Timken.

Продолжали список упрощений тент вместо стальной крыши, максимально примитивный интерьер, металлические бамперы и… палитра эмалей, в котороую вошёл один только чёрный цвет. Ни гидроусилителя, ни запаски, ни распашной пятой двери не было.

Точнее, было, но за доплату. Базовый УАЗ-469 стоил 299 000 рублей. А с металлическим верхом, гидравлическим усилителем рулевого управления и запасным колесом цена увеличивалась на 21 000 — до 320 000 рублей.

Lada Granta «Стандарт», 2011 год

В 2011 году АвтоВАЗ принял решение отправить на заслуженную пенсию «классику». А чтобы россияне имели возможность приобрести недорогой автомобиль, в гамму только появившейся «Гранты» сразу добавили лоукост-версию.

У неё были нерегулируемая рулевая колонка, неокрашенные бамперы и 80-сильный моторчик. Гидроусилитель руля, центральный замок, салонный фильтр, электрические стеклоподъёмники, разумеется, отсутствовали.

Тем любопытнее, что даже «пустая» версия «Стандарт» получила водительскую подушку безо­пасности японской фирмы Takata! С ней стоимость машины составляла 229 тысяч рублей. Сразу после старта продаж такие машины мгновенно расхватали.

Lada Priora «Стандарт», 2011 год

К 2016 году АвтоВАЗ выпускал несколько машин одного класса — «Гранту», «Приору» и «Весту». И из «Приоры» решили сделать автомобиль для бюджетных организаций, корпоративных парков и просто экономных автомобилистов.

Так появилась LADA Priora «Стандарт» ценой 389 тысяч рублей. Она могла предложить подушку безопасности водителя, дневные ходовые огни, электроусилитель руля, антиблокировочную систему тормозов, но 13-дюймовые диски колёс.

Автомобиль оснащался самым простым двигателем — 1,6-литровым восьмиклапанником мощностью 87 л.с. Любопытно, что 5-ступенчатая коробка передач сохранила недешёвый тросовый привод — он не стал жертвой тотальной экономии.

_P. S. ГАЗ очень быстро свернул выпуск «Эконома», собрав лишь 800 машин, — машина пользовалась откровенно неважным спросом… Тираж упрощённых «Хантеров» неизвестен, но они тоже выпускались недолго.

После первого ажиотажа самая простая Lada Granta перестала интересовать клиентов и покинула конвейер через несколько месяцев после премьеры. А вот базовые «Приоры» вполне успешно делали на протяжении целых двух лет.