Пять конкурентов нового кроссовера Voyah Taishan в России

В ходе недавней мировой премьеры флагманского кроссовера Voyah Taishan компания обозначила ключевые характеристики новой модели. "Российская газета" рассказывает о пяти "одноклассниках" Voyah Taishan, которые будут конкурировать с этой новинкой, когда она дебютирует в РФ в 2026 году.

© Российская Газета

Главные факты о кроссовере Taishan

Автомобиль может преодолеть 350 км исключительно на электротяге, а общий запас хода с полным топливным баком (65 л) и заряженной батареей превышает 1400 км. Гибридная силовая установка Voyah Taishan включает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. и электромоторы с совокупной отдачей 515 л.с. Электроагрегаты питаются от батареи с рекордной для гибридов емкостью 65 кВт∙ч. Благодаря сверхбыстрой зарядке с 20 до 80% запас батареи можно пополнить за 12 минут.

Разгон до 100 км/ч достигается за 5,5 секунды. Voyah Taishan оснащен также пневматической подвеской, позволяющей менять клиренс в пределах 110 мм. Цены в КНР стартуют с 379,9 тыс. юаней (4,33 млн рублей). В списке конкурентных преимуществ модели также медиасистема Huawei HarmonySpace 5 с искусственным интеллектом и продвинутым голосовым помощником, проекционный дисплей с дополненной реальностью, кресла, имеющие тонкую настройку с участием нейросети, а также "интеллектуальное" адаптивное шасси и новейший автопилот Huawei ADS 4.0 Ultra.

Rox 01

Один из ключевых конкурентов о Voyah Taishan на нашем рынке - полноразмерный гибридный внедорожник Rox 01. При габаритах 5050х1980х1869 мм и колесной базе 3010 мм он обладает силовой установкой с совокупной отдачей 470 л.с., а за подзарядку тяговой батареи на 56 кВт⋅ч отвечает 1,5-литровый двигатель (154 л.с.).

Rox 01 - последовательный гибрид. Непосредственно за движение отвечают только электродвигатели, по одному на ось, миссия ДВС - быть генератором для зарядки тяговой батареи. На разгон до 100 км/ч у Rox 01 уходит 5,5 с. при "максималке" 190 км/ч. Запас хода исключительно на электротяге (по циклу CLTC) достигает 306 км, при работе установки с использованием ДВС при полном баке - до 1362 км. В шасси применены адаптивные амортизаторы, но без пневмоподвески.

Варьировать клиренс Rox 01 не способен. Он составляет 205 мм. Зато кроссовер может сделать поездку более комфортной и безопасной, задействовав системы ADAS (ассистент сохранения полосы, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение и другие). Цены на Rox 01 в России начинаются от 7 766 000 рублей.

Lixiang L9

Lixiang L9 - это флагманский семейный кроссовер с гибридной архитектурой EREV, то есть это последовательный гибрид, где за движение отвечают электромоторы суммарной мощностью 449 л. с., а бензиновый двигатель работает как генератор для подзарядки батареи на 52,3 кВт∙ч. На разгон до 100 км/ч у Lixiang L9 уходит 5,3 с., максимальная скорость - 180 км/ч. На электротяге "девятка" может преодолеть до 280 км, а в смешанном режиме (с полным баком и заряженной батареей) - 1315 км при объеме топливного бака 65 л. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, максимальная скорость - 180 км/ч. Формат салона с "капитанскими" креслами второго ряда - 2+2+2, на всех трех рядах сидений просторно и есть подогревы, широкие дверные проемы упрощают посадку. Пневмоподвеска позволяет варьировать клиренс в диапазоне 80 мм.

Еще один козырь модели - официально русифицированная мультимедийная система и ассистенты ADAS на основе обширной системы радаров, камер и лидара на крыше. Система четко распознают не только машины, но также пешеходов и мотоциклистов. На сегодня автомобили Lixiang, и в том числе - L9, продаются в России через компанию-дистрибьютора Sinomach Auto.

Буквально на днях Sinomach Auto получила ОТТС на три кроссовера: L6, L7 и L9, позволяющее официально начать массовую реализацию этих машин. Стоимость сертифицированных кроссоверов уже объявлена. Флагманский L9 в исполнении Ultra обойдется в 9 490 000 рублей.

Seres Aito М9

При габаритах 5230х1999х1800 мм и колесной базе 3110 мм флагман бренда может предложить "умную" пневмоподвеску, позволяющую регулировать клиренс и менять жесткость упругих элементов шасси на основе данных от лидара. Салон имеет в зависимости от комплектации пять или шесть сидений. Возможности трансформации интерьера, рассчитанного на шестерых, широкие.

Гибридный привод выполнен по последовательной схеме. Бензиновая 1,5-литровая турбочетверка (152 л.с.) работает только в режиме генератора и не связана с колесами. В движение кроссовер приводят два электромотора совокупной отдачей 496 л.с. На разгон до "сотни " уходит 4,9 с., максимальная скорость составляет 200 км/ч. На выбор есть тяговые батареи CATL емкостью 42 или 52 кВт·ч.

При полностью заряженной батарее и заправленном баке запас хода достигает 1300 км по стандарту CLTC. Запас хода на одной электротяге - до 280 км. Эту модель ценят также за превосходную шумоизоляцию, комфортную подвеску и четко работающие системы активной безопасности. Цены на машину стартуют в РФ от 9 млн рублей.

Zeekr 9X

Гибридный SUV Zeekr обладает габаритами 5239х2029х1819 мм при колесной базе 3169 мм, что обеспечивает простор в салоне с шестью шикарными сиденьями. Zeekr 9X - гибрид с последовательно-параллельной схемой.

Под капотом здесь установлен 2-литровый турбомотор на 279 л.с., который работает как в режиме генератора, так и подключается к передним колесам через трехступенчатую автоматическую трансмиссию. На передней оси установлен электромотор на 394 л.с., на задней - два мотора по 503 л.с. Тяговая батарея - на 55 кВт·ч или 70 кВт·ч. Суммарная же мощность электропривода достигает невероятных 1400 л.с., а на разгон до "сотни" уходит всего лишь 3,1 с! Запас хода на электротяге составляет при этом 380 км (по циклу CLTC), в гибридном режиме - более 1200 км. Привод - полный, есть пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами и возможностью варьировать дорожный просвет в диапазоне от 178 до 288 мм.

Еще одно важное преимущество модели - сверхбыстрая зарядка стандарта 6C (900В) с 20% до 80% "заправиться" можно всего за 9 минут. Системы безопасности здесь выстроены на основе автопилота уровня 3. Модель ввозится в Россию путем параллельного импорта. Стоимость в РФ с учетом пошлин и утильсбора, но без учета стоимости логистики и услуг дилера - 6,9 млн рублей за "базу" для физлица и примерно 8,27 млн рублей, если оформлять на юридическое лицо с учетом НДС.

Exeed Exlantix ET

Exlantix ET- это полноразмерный кроссовер длиной 4955 мм, шириной 1975 мм, высотой 1698 мм и с колесной базой 3000 мм, в основе которого лежит технология последовательного гибрида. За ускорение отвечают два электромотора совокупной мощностью 469 л.с. В роли генератора тяговой батареи на 40 кВт·ч выступает 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. Максимальный запас хода достигает у Exlantix ET 1180 км, а на заряде батареи кроссовер способен преодолеть 200 км. Автомобиль также способен ускориться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость - 195 км/ч. Салон кроссовера - пятиместный. В оснащение входят более 30 интеллектуальных ассистентов ADAS.

Другие важные преимущества модели - интеллектуальная пневматическая подвеска IAS с адаптивными амортизаторами и регулируемым клиренсом от 147 до 227 мм. Электронные ассистенты безопасности - передовые: система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор (540 градусов в высоком разрешении). Машина в безальтернативной щедрой комплектации предлагается за 6 600 000 рублей.