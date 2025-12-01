Кроссовер Geely разобрали после 18 тысяч км: что случилось с автомобилем

Флагманский кроссовер Geely Galaxy M9 прошел 18-тысячный испытательный маршрут через Евразию, после чего компания организовала публичную разборку машины в Париже. Цель проекта - показать надежность и ресурс ключевых узлов в условиях длительной эксплуатации на разных типах дорог и в разных климатических условиях.

Казалось бы, что такое 18 тысяч километров для автомобиля - пустяк, едва пройдена обкатка. Однако китайцы акцентируют внимание на том, что маршрут был крайне тяжелым, а эксплуатация - интенсивной.

Начиная с Пекина автомобиль проехал через 12 стран, включая Россию, за месяц с небольшим.

Во время ревизии по прибытии в Париж инженеры проверили состояние основных механических и структурных компонентов после многоэтапного пробега. Все узлы автомобиля были в порядке и могли продолжать работу в штатном режиме.

Целью пробега, что подтверждает выбор места для финального перфоманса, было показать европейцам, что китайские автомобили уже могут на равных конкурировать с местным автопромом - предоставляя такую же надежность, а по части комфорта и насыщению опциями даже превосходя конкурентов.

Galaxy M9 - шестиместный флагман семейства Galaxy, построенный на платформе GEA Evo. Габариты кроссовера - 5205×1999×1800 мм, колесная база - 3030 мм.

Он оснащается гибридной системой NordThor EM-P 2.0 с турбомотором 1.5, несколькими электродвигателями и батареями CATL.

Запас хода на электричестве - 100 и 230 км - в зависимости от емкости батареи. Полная автономность в гибридных режимах - 1300-1505 км.

Начальная цена Galaxy M9 в Китае составляет около 183 800 юаней (чуть больше 2 млн рублей).

В России Geely официально продает только одну модель с гибридной установкой - кроссовер Geely EX5 EM-i с запасом хода до 943 км. Цена - от 3,57 млн рублей.