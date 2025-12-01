Водителей призвали не верить в благословление автомобилей

Россияне не должны верить в так называемые очищающие ритуалы для автомобилей, Михаил Иванов.

Подобные «ритуалы» не имеют никакого отношения к христианской вере и жизни Церкви, объяснил он. Более того, использование свечей в магических целях «является кощунством и проявлением невежества». Путь к суеверию лишает человека подлинной духовной жизни, добавил Иванов.

Ритуалы могут быть опасны тем, что создают ложное ощущение защищенности, в то время как подлинные опасности на дороге требуют трезвости, ответственности и внимания.

