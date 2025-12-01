Автоэксперт перечислил Kia, покупка которых грозит проблемами

Автоэксперт Ковалев перечислил Kia, покупка которых грозит проблемами
Kia в целом неплохо зарекомендовала себя в России, но несколько моделей стали символом инженерных компромиссов. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Александр Ковалев.
"Kia Optima - первый пример. Главная проблема - повышенный расход масла с риском задиров в цилиндрах, особенно на моторах 2.4 GDI. Здесь играет роль не только конструкция, но и стиль эксплуатации. Это седан, на котором привыкли ездить динамично: городские ускорения, трасса, обгоны - все это нагружает ДВС и ускоряет износ. Результат - падение ресурса и дорогостоящие ремонты. Схожая история у Kia Sportage IV поколения, но с фокусом на дизельные версии. Большая часть жалоб - топливная система и поршневая группа. Коробка передач тоже не отличается стойкостью к пробегам. Внешне автомобиль привычный и массовый, но под капотом - зона повышенного риска для владельца, который ищет "сел и поехал". Наиболее проблемной в плане эксплуатации остается Kia Sorento 2011-2016 годов. Здесь слабая точка - ходовая часть. Подвеска, муфта полного привода, рулевая рейка - это узлы, которые на изношенных экземплярах сдают почти одновременно. Если машина с большим пробегом - лучше даже не начинать переговоры о покупке", - отметил эксперт.