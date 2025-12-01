Почему 92-й бензин расходуется быстрее, чем 95-й

В последнее время владельцы новых кроссоверов и седанов из Поднебесной стали замечать, что их машины, заправленные 92-м бензином, "кушают" его с большим аппетитом, чем при использовании 95-го.

О причинах такого явления и о том, чем все-таки правильно "кормить" современные силовые агрегаты, рассказал в беседе с порталом "Автовзгляд" директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров.

Он объяснил, что разница в расходе топлива между 92-м и 95-м бензином обусловлена несколькими факторами. 95-й имеет более высокое октановое число и менее склонен к детонации, что позволяет двигателю работать более стабильно и экономично. Однако если автомобиль изначально проектировался под 95-й бензин, то на 92-м он будет работать менее эффективно и некорректно, создавая угрозу для продолжительности срока службы агрегата.

Безусловно, на атмосферных моторах данный эффект выражен слабее, так как там нет наддува и давление в цилиндрах ниже. Но даже в этом случае электроника может корректировать зажигание под 92-й бензин, что приводит к незначительным потерям мощности и увеличению расхода топлива.

Качество горючего на АЗС также играет не последнюю роль. Он предупредил, что на малознакомых точках можно столкнуться с контрафактной продукцией и просадкой по октану, что незамедлительно ведет к детонации и увеличению расхода.

Отвечая на самый животрепещущий вопрос, какой же бензин все-таки использовать в новых машинах, технический эксперт по продукту бренда запчастей Marshall Алексей Абрамов настоятельно рекомендовал заливать бензин не ниже 98-го для высокофорсированных и турбированных двигателей. Он также подчеркнул, что важно внимательно изучить инструкцию к своему автомобилю и использовать рекомендованный бензин, а не минимально допустимый. Только так можно полностью раскрыть потенциал силового агрегата.

