Эксперт протестировал Changan Uni-K и рассказал о его плюсах

Кроссовер Changan Uni-K был запущен в производство пять лет назад, и, несмотря на это, его нельзя назвать устаревшим ни по дизайну, ни по техническим характеристикам. Эксперт "За рулем" Никита Гудков провел тест-драйв автомобиля и выделил его ключевые преимущества.

В качестве подопытного образца был выбран кроссовер 2024 года выпуска с 2-литровым двигателем мощностью 226 лошадиных сил. По мнению эксперта, владельцы машины находят в ней больше положительных моментов, чем отрицательных. Однако основным недостатком является низкая ликвидность.

Несмотря на это, Гудков отметил, что в арсенале Changan Uni-K есть опции, которых нет у многих конкурентов в этом ценовом диапазоне. Например, потоковое видео с задней камеры и шумоизолирующие передние стекла. Штатный видеорегистратор автоматически записывает изображение с четырех наружных камер, интегрируя в него координаты, информацию о скорости, нажатии на газ или тормоз, а также включении поворотников. При этом аудиозапись не ведется, а вопрос о быстром загрязнении объективов в зимний период остается открытым.

