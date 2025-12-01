Обновленная "Нива" — рассказываем, как ее взбодрили

Мольбы «Дайте нам больше мощности!» знакомы каждому владельцу Нивы.

Особенно остро нехватку сил ощущали водители более тяжелой версии Travel – с жигулевским мотором она и правда ехала лишь с попутным ветром. И именно Travel первой получила новый двигатель 1.8. Но прибавка составила… всего семь «лошадок»! Ради чего весь сыр-бор?

Действительно ли этот двигатель – новый?

И да, и нет. Восьмиклапанного мотора 1.8 мощностью 90 л.с. у Лады не было, но создан он не на пустом месте. Это своеобразный гибрид: блок цилиндров от шестнадцатиклапанной Весты и головка от восьмиклапанного мотора 1.6, что является плодом долгой эволюции мотора ВАЗ-2108. Цепь привода ГРМ уступила место ремню с регламентом замены раз в 60 000 км. Даже если он порвется, катастрофы не случится – мотор «безвтыковой».

Но главный вопрос: стоило ли городить такой огород ради семи сил? Однозначно. Ведь главное – крутящий момент! Он вырос до 150 Н·м, равномерно на всех оборотах. Уже на холостых он достигает 127 Н·м – столько же, сколько старый мотор выдавал в пике! Разгон до 100 км/ч стал на 2 секунды быстрее, но главное – феноменальная эластичность. Теперь на пятой передаче с 60 км/ч машина уверенно тянет даже в горку. Раньше желания ехать быстрее 100 км/ч не было, теперь – все иначе.

Александр Виноградов, «За рулем»:

– На бездорожье Нива всегда была в своей стихии. Но, как вы знаете, порою у нее была не проходимость, а «пролетаемость»: старого мотора даже с понижайкой не хватало для езды внатяг. Теперь же машина может не только лететь (хотя она это всё еще умеет), но и ползти. Поразительно, но на нижнем ряду раздатки Нива даже на четвертой передаче продолжает лезть в крутую горку, пока хватает возможностей шин. Будто едешь на внедорожном круизе!

Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Нужный момент» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.