Hyundai Creta с пробегом — чего опасаться?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора Hyundai Creta с пробегом.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал семь самых живучих кроссоверов субкомпактного класса.

Несмотря на сравнительно скромные размеры, у этих моделей есть версии с полным приводом, двигатели, как правило, лишены сложных систем, а среди разновидностей трансмиссии преобладают варианты с механикой или надежным гидротрансформатором. И конечно, кузов на таких машинах просто обязан уверенно сопротивляться коррозии на протяжении более чем десятилетия.

В силу всего вышесказанного в рейтинг не вошли некоторые модели Toyota и все возрастные «китайцы», а вот корейский автопром вниманием не обойден. Конечно, мы о Hyundai Creta первого поколения, продававшегося у нас с 2016 года. Средний пробег машин в возрасте около восьми лет – 120 тысяч км, а цена — около 1,5 млн. Звучит заманчиво, но есть нюансы...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: