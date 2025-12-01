Топ-7 автоновинок 2025 года

"Российская газета" рассказывает о самых ярких моделях, которые дебютировали в России в 2025 году.

Lada Iskra

Главная новинка 2025 года - Lada Iskra. Машина поступила в продажу в июле сразу в трех кузовных модификациях - седан, универсал и кросс-версия. Стилевой вектор, как известно, задал еще бывший шеф-дизайнер бренда, британец Стив Маттин.

Первоначально модель создавалась на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, однако архитектура претерпела значительные изменения в процессе адаптации к российским условиям и требованиям АвтоВАЗа. Было внедрено более 1000 новых компонентов и деталей, свыше 400 из которых были разработаны с нуля. В моторной гамме сегодня представлены модернизированные вазовские двигатели: 1,6 л (90 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.).

Младший мотор идет в связке с 5-ступенчатой "механикой". Для 1,6 л (106 л.с.) доступна как 6-ступенчатая "механика", так и вариатор, в обоих случаях - китайского производителя. В интерьере использованы износостойкие материалы, а также элементы, позаимствованные у Vesta (подрулевые переключатели, рулевое колесо и другие). В топовых комплектациях доступны подогрев руля, лобового стекла, задних сидений, камера заднего вида, круиз-контроль и другие опции.

"Москвич 8"

Кроссовер "Москвич 8" дебютировал в России в июле 2025 года, став первой моделью возрожденного бренда с трехрядным салоном, рассчитанным на семь человек. Автомобиль базируется на китайской модели JAC Sehol X8 Plus, но серьезно адаптирован для российских условий. В частности, усилена антикоррозийная обработка, расширен "зимний пакет", интегрирована система "ЭРА-ГЛОНАСС".

Безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор дефорсирован для нашего рынка со 184 л.с. до 176 л.с. для повышения ресурса и стабильной работы в российских условиях. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач (в КНР доступна также и "механика"), привод - только передний.

Клиренс по паспорту составляет 190 мм, но по факту пластиковый пыльник над картером двигателя отбирает еще пару сантиметров. Несмотря на то, что агрегатная связка диктует здесь спокойный стиль езды, "Москвич 8" подкупает высокой плавностью хода, неплохой шумоизоляцией и просторным и качественным интерьером. Начальная цена - 2 980 000 рублей.

Omoda C7

Кроссовер Omoda C7 дебютировал в России в мае 2025 года. Связка 1,6-литрового 150-сильного турбомотора и 7-ступенчатого преселективного "робота" обеспечивает приемлемую динамику ускорения, особенно в городских режимах.

Плюс - машину можно оперативно "пришпорить", выбрав режим "Спорт" удобным рычажком-селектором. Цены на этот автомобиль в версиях 4х2 и 4х4 начинаются с 3 109 900 рублей и 3 309 900 соответственно.

KGM Torres

Продажи корейского бренда KGM (бывший SsangYong), запущенного весной 2025 года, показывают уверенный рост: в октябре они увеличились на 28% по сравнению с сентябрем. Основной вклад в этот показатель внес именно Torres, объем реализации которого увеличился в 1,5 раза.

Продажи этого SUV начались в России в мае 2025 года. В числе сильных сторон "среднеразмерника" - яркий современный стиль, интеллектуальные системы помощи водителю (системы экстренного торможения, удержания в полосе движения, управления дальним светом, адаптивный круиз), теплые опции (подогрев боковых зеркал, рулевого колеса, передних и задних сидений).

Под капотом - 1,5-литровый мотор на 163 л.с., который сочетается с высокоресурсным 6-диапазонным "автоматом" Aisin, передним или опциональным полным приводом. Динамика разгона чуть не дотягивает до "китайцев" с моторами, форсированными до 170-180 л.с., но темп все равно бодрый.

Подвеска настроена плотно, но тряска на разбитом асфальте терпима. Клиентам нравится также поддержка медиацентром протоколов Apple CarPlay и Android Auto, возможность выбора из трех режимов движения, информативная система кругового обзора и другие передовые решения. Цены стартуют от 4 140 000 рублей без учета акций и спецпредложений.

Jetour T1

Кроссовер, унаследовавший платформу и силовую установку от модели T2, начал продаваться в России в сентябре 2025 года. При схожем с T2 брутальном дизайне Jetour T1 имеет подъемную пятую дверь (в сравнении с распашной у T2), а запаска размещена не в отдельном кофре, а в подполье багажника. Новый игрок получил также собственные настройки подвески и багажник на 574 литра.

Автомобиль доступен с 2-литровым силовым агрегатом на 245 л.с., 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом. Оснащение - щедрое. Уже в базе - кресла, обшитые экокожей, пакет "теплых опций", шесть подушек безопасности, электропривод багажника, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль и медиацентр с 15,6-дюймовым экраном.

В старших комплектациях помимо полного привода добавляются семь режимов движения, блокировка заднего дифференциала, панорамная крыша, вентиляция сидений, аудиосистема Sony и расширенный комплекс электронных ассистентов. Цены на кроссовер варьируют от 3 770 000 до 3 950 000 рублей без учета специальных акций и предложений.

Tank 400

Продажи рамного внедорожника Tank 400 начались в России в феврале 2025 года. Ядро клиентуры составили любители выездов на природу. И это понятно - модель оснащена тяговитым бензиновым двигателем мощностью 245 л.с., надежным 9-диапазонным "автоматом", блокировками всех дифференциалов и интеллектуальным полным приводом.

Клиренс составляет внушительные 235 мм, предусмотрено 12 режимов движения и богатое оснащение. В салоне присутствуют проекционный дисплей, добротные материалы отделки, медиацентр идет с системой голосового управления, интеграцией с экосистемой "Яндекса", функцией беспроводного обновления программного обеспечения и расширенным набором мультимедийных возможностей. Багажник при этом вместительный, на 566 л и 1803 л при трансформации заднего ряда сидений.

По состоянию на середину ноября 2025 года модель Tank 400 доступна в двух уровнях оснащения: Adventure стоимостью 5 399 000 рублей и Premium за 5 899 000 рублей. На днях бренд Tank анонсировал скорый старт продаж обновленного внедорожника 400.

Haval H7

Продажи среднеразмерного кроссовера Haval H7 тульской сборки стартовали в России в апреле 2025 года. Модель получила несущую конструкцию кузова и при этом серьезный внедорожный потенциал - полный привод, блокировку заднего дифференциала, 9 режимов работы ездовой электроники, включая внедорожный круиз-контроль. Колесная база 2810 мм обеспечивает здесь простор в салоне, особенно на втором ряду, равно как устойчивость на дороге, а клиренс 200 мм позволяет преодолевать броды глубиной до 560 мм.

Наконец, в отличие от многих "одноклассников" лицензирован фаркоп, так модель может буксировать прицеп без тормозов массой до 750 кг и с тормозами до 1500 кг. Важна также адаптация к российским условиям: аккумулятор на 70 Ач, бачок омывающей жидкости на 4,5 литра с индикатором на панели приборов, "зимний пакет" и подготовка под установку фаркопа. Багажник вмещает 483 л и может быть увеличен до 1362 л при сложенных спинках второго ряда.

Сделан реверанс также в сторону гаджетоманов - медиацентр с экраном диагональю 14,6 дюйма поддерживает беспроводное подключение смартфона, и в него интегрированы сервисы "Яндекса". Связка 2-литрового бензинового двигателя мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатого "робота" с двойным сцеплением и подключаемого полного привода с межосевой электронно-управляемой муфтой позволяет ехать активно.