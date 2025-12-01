Владельцам «превратившихся в кирпичи» в России иномарок дали совет

Владельцам вышедших из строя Porsche необходимо выждать время, чтобы точно понять причину того, что произошло, считает автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться и «превратились в кирпичи». По данным дилеров, причина кроется в массовом сбое из-за проблем со связью.

Автоэксперт отметил, что автомобили Porsche эксплуатируются в разных условиях, и заводская сигнализация, как правило, если и присутствует, то не подвержена внешнему воздействию. Это значит, что она одним разом вряд ли могла отказать у такого количества транспортных средств, пояснил он.

«Здесь нужно понять, в чем действительно проблема. И если причина будет найдена, тогда ехать к дилерам, которые раньше были официальными, проехать на диагностику. Там уже смотреть конкретно, что происходит с автомобилем. Потому что да, телематика, телеметрия в автомобиле есть, конечно же. Может быть, это провокация со стороны наших бывших немецких друзей. Но есть большие сомнения, что это именно сигнализация. Нужно просто подождать», — сказал Ракитин.

