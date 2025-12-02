На что способен китайский пикап Huanghai N7

Опубликован отчет с тест-драйва пикапа Huanghai N7, оцененного в 4 млн рублей

Китайский копировальный аппарат еще в строю, особенно в сегменте коммерческой техники. Клоны Dodge RAM и F‑серии Форда у нас уже есть (Foton серии V). Для полного счастья был нужен Chevy Silverado.

Его альтер эго стал полноразмерный пикап Huanghai N7 с турбомотором, гидромеханическим автоматом и огромным кузовом. За такой просят 4 млн рублей.

Из всех «официальных» пикапов на нашем рынке грузовая платформа у N7 самая длинная – больше 1,7 метра в длину. Два европоддона зайдут со свистом. Точнее, заедут: Huanghai дополнен выезжающей платформой.

Есть и удобный кунг со всеми открывающимися бортами. И, в отличие от откидного борта кузова, они с газовыми упорами. А с правого борта даже сделали мощные полки, которые при желании можно снять с помощью инструмента.

Такое бы внимание при планировке кабины! Я долго искал розетку на 12 В, но спереди ее просто нет. Как и подстаканников. Причем у задних пассажиров все удобства в наличии, даже розетку на 220 В сделали. Главный сидит на втором ряду? Вряд ли, ибо там неудобно: подушка дивана расположена низко.

Видимо, причина таких странностей в том, что на родине Huanghai N7 в основном используется в различных государственных службах и армии.

Отличная внедорожная геометрия с клиренсом в 230 мм дополнена зубастыми шинами 265/65 R17 (ставятся по умолчанию) и мощной защитой двигателя, раздатки и заднего редуктора. Пикап отлично чувствует себя на бездорожье, редко касаясь грунта днищем.

Полный привод – Part-time, то есть передняя ось подключается жестко, кнопкой на тоннеле. И нет ни одной межколесной блокировки. Но с большими ходами подвески колеса всегда в контакте с поверхностью.

Энергоемкость подвески завидная – даже когда при прохвате по неровной грунтовке колеса отрывались от земли (в первую очередь задние), пробоя за этим не следовало. Больше гремела мобильная платформа в грузовом отсеке.

Именно вне асфальта N7 чувствует себя лучше всего. На ровной дороге он к водителю «передом не поворачивается». Внедорожные шины тут же сообщают о своем предназначении, ветер гуляет во всех проемах, а двигатель назойливо шумит на любых оборотах. Точнее, ворчит от нагрузки.

Турбомотор 4К22 объемом 2,4 литра от Mitsubishi мы уже видели на пикапах Соллерс. Но даже им его хватает впритык, а Huanghai больше и тяжелее. Хотя мощность в 205 сил нельзя назвать маленькой, разгоняется N7 вяло. Все попытки ускориться приводят лишь к ускорению расхода топлива, который даже в спокойном режиме не опускается ниже 13 литров 95‑го бензина на «сотню».

Корейский восьмиступенчатый автомат A8TR1, может, и уступает изделиям Aisin или ZF в сообразительности, но разница минимальна.

На автостраде N7 цепко держит курс, боковой ветер или колею не замечает. Но в поворотах Huanghai скорее принимает примерное направление движения, нежели идет по траектории.

В списке заводского дополнительного оборудования для пикапа Huanghai N7 есть кунг и лебедка – и несмотря на большое количество суровых «допов», проблем с регистрацией быть не должно. Помимо штатного кунга для грузового отсека также сертифицирована выезжающая платформа, рассчитанная на 650 кг.

Блок управления электрической лебедкой расположен под капотом, к нему также подключается пульт управления. В дополнение есть и второй пульт, беспроводной.

В ОТТС внесены защиты двигателя, раздаточной коробки и редуктора заднего моста, а также тягово‑сцепное устройство.

Huanghai N7 доступен только в версии за 4 млн рублей. Со всеми заводскими аксессуарами цена поднимется еще на 300 тысяч.

Если рассматривать пикап как замену обычному внедорожнику, то есть варианты интереснее и цивильнее – например, обновленный GWM Poer или JAC T9. А вот если нужна суровая и вместительная рабочая лошадка, то N7 – это вариант. Из полноприводников с кузовом вместительнее него только Газель.

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль в этой публикации включен в число номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования мы разыграем автомобиль Лада Искра.

В последние годы рынок пикапов в России переживает бум. Если в 2023 году у нас было продано чуть меньше 18 тысяч новых пикапов, то в прошлом году продажи выросли почти до 30 тысяч. Это абсолютный рекорд за всё время, а прошлое достижение в 25 тысяч новых пикапов датируется аж 2013 годом.

В 2024 году лидером стал GWM, который продал почти семь тысяч пикапов Poer и King Kong. Следом идут JAC (6 тысяч машин) и УАЗ (4 тысячи). Замкнули пятерку Changan и Соллерс.

За девять месяцев 2025 года продажи упали, но это характерно вообще для всего автомобильного рынка. В процентном отношении доля пикапов не изменилась (1,7%). Реализовано 15,2 тысячи новых машин.

Сегодня в тройке лидеров – китайские JAC T9 и GWM Poer, а также – неожиданно! – дорогущий американский RAM 1500, который ввозят исключительно альтернативными каналами.