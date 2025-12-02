С каким мотором лучше брать подержанный Nissan Qashqai

Эксперт «За рулем» рассказал, какой мотор лучше у подержанного Nissan Qashqai.

Эксперт «За рулем» рассказал про самые выносливые субкомпактные кроссоверы, среди которых нашлось место и Nissan Qashqai.

Речь идет о модели второго поколения до рестайлинга, которые выпускались до 2019 года. Это практичные кроссоверы длиной 4,38 метра с дорожным просветом в 200 мм и вместительным багажником на 430 литров. Средняя цена на 8-летние экземпляры с пробегом около 120 тыс. км сегодня около 1,59 млн рублей.

85% автомобилей оснащены вариатором, а каждый пятый имеет турбированный мотор 1,2 литра. Именно это сочетание эксперт называет наихудшим. Небольшой турбомотор не всегда демонстрирует запас прочности даже до 200 тыс. километров. При этом оценить истинное состояние вариатора при покупке бывшего в употреблении автомобиля крайне сложная задача. Хотя производитель заявляет ресурс таких коробок на уровне 200 тыс. км, их реальное состояние остается лотереей для покупателя.

Для тех, кто ищет надежного и неприхотливого помощника на вторичном рынке, оптимальным выбором станет Qashqai с простым 2,0-литровым двигателем и классической механикой.

Сергей Зиновьев, «За рулем»: