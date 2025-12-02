Чем грозит покупка Geely Atlas с пробегом

Кроссоверы Geely Atlas 2018-2022 годов относятся к "китайцам" первой волны - к тем моделям, которые по дизайну и качеству приблизились к корейским и западным автомобилям. Главный козырь таких машин - хорошие характеристики при относительно низкой стоимости. По надежности есть как плюсы, так и минусы - о них рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Атмосферные двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра в целом зарекомендовали себя как надежные агрегаты. Однако более мощный турбомотор 1,8 литра отличается повышенной чувствительностью к качеству топлива и может требовать внимания к работе топливного насоса.

На части автомобилей фиксируются рывки в работе автоматической коробки передач, а в отдельных случаях АКПП заменяли по гарантии.

Эксперт Зиновьев отмечает, что система полного привода с муфтой BorgWarner в целом не вызывает нареканий, но у некоторых автомобилей выявлялись проблемы с герметичностью сальников углового редуктора, что приводит к попаданию влаги и коррозии внутренних элементов.

На ряде машин по гарантии менялись рулевые рейки и тормозные диски.

Среди распространенных возрастных неисправностей владельцы также называют периодическое подклинивание стояночного тормоза и сбои системы бесключевого доступа в сырую погоду.

Отдельное внимание рекомендуется уделять проверке участия конкретного автомобиля в отзывной кампании, связанной с риском повреждения топливных трубок при низких температурах.