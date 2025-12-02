Эксперты рассказали, как уберечь шины после сезонной замены

Эксперты СберАвто назвали главные ошибки автовладельцев, из-за которых новые шины быстро выходят из строя.

Осенью, после массовой переобувки на зимнюю резину, это особенно актуально.

Смена сезонной резины – важный, но не единственный шаг для сохранения колес. Специалисты СберАвто, проанализировав обращения клиентов, предупреждают: основные проблемы начинаются уже после установки шин. Часто водители забывают о контроле, что приводит к дорогостоящему ремонту или преждевременной замене.

Главный враг только что поставленных шин – нарушенный сход-развал. Даже легкое отклонение из-за износа деталей подвески ведет к неравномерному истиранию протектора. Не менее опасна агрессивная езда с резкими стартами и торможениями, которая многократно увеличивает нагрузку. Регулярные удары о ямы и бордюры могут вызвать незаметные сразу деформации каркаса и опасные «грыжи».

Шины требуют внимания и вне сезона. Их старение не останавливается, и даже при хорошем протекторе резина теряет эластичность через 4-5 лет. Крайне важно соблюдать правила хранения: защищать от солнца, влаги и перепадов температур, а шины без дисков хранить вертикально. Колеса на дисках можно хранить в подвешенном состоянии или складывать горизонтально стопкой.

Также необходимо следить, чтобы индекс скорости и нагрузки соответствовал автомобилю, и не использовать, к примеру, «внедорожную» резину для асфальта.

Если замена неизбежна, а покупать полный комплект накладно, эксперты советуют менять шины парами на одной оси для безопасности. Регулярная проверка давления, визуальный осмотр после установки и аккуратное вождение помогут новой резине прослужить дольше и обеспечить безопасность на дороге.