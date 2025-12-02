Какие машины Kia лучше не покупать

Разорят на ремонте: эти машины Kia лучше не покупать
Автоэксперт Ковалев перечислил самые проблемные модели марки Kia.
Бренд Kia хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, но некоторые модели стали известны своими инженерными просчетами.
Автоэксперт Александр Ковалев упомянул, что проблема с Kia Optima заключается в повышенном расходе масла и риске появления задиров в цилиндрах, особенно у моторов 2.4 GDI.
Это связано как с конструкцией, так и со стилем вождения: динамичное движение способствует износу двигателя и сокращает его ресурс.
Ситуация схожа у Kia Sportage четвертого поколения, особенно у дизельных версий. Основные жалобы касаются проблем с топливной системой и поршневой группой, а также ненадежной коробкой передач. Несмотря на привычность и массовость, автомобиль скрывает значительные риски для владельцев, которые рассчитывают на надежную эксплуатацию.
Наиболее проблемной моделью остается Kia Sorento, выпущенная с 2011 по 2016 годы. У нее слабая ходовая часть: на изношенных машинах одновременно могут выходить из строя подвеска, муфта полного привода и рулевая рейка. Эксперт советует тем, кто намерен приобрести машину с большим пробегом, отказаться от этой затеи.
