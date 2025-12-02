Старые машины перестанут пускать в центр города — правда или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал об ограничениях для старых автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какова ситуация с запретом въезда в центры городов для старых машин? Слухи ходят уже давно…

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: