Эксперт рассказал, как можно сэкономить на полисе ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности - полис, который по закону должен оформить каждый автомобилист. При этом стоимость ОСАГО формируется индивидуально и может существенно отличаться в зависимости от данных водителя, истории его вождения и характеристик автомобиля. Руководитель направления ОСАГО СберСтрахования Антон Пожидаев рассказал "Российской газете", какие параметры влияют на итоговую сумму полиса и как можно оптимизировать расходы.

© Российская Газета

"Расчет стоимости ОСАГО начинается с базовой ставки - сейчас для легковых автомобилей физических лиц она составляет от 1,6 до 7,5 тысячи рублей, однако с 9 декабря она изменится и составит уже от 1,4 до 8,6 тыс. рублей. К этой величине применяются индивидуальные коэффициенты, учитывающие регион, возраст и стаж водителя, мощность автомобиля, периоды эксплуатации, количество допущенных к управлению лиц, страховую историю водителя (КБМ). Так, в крупных городах, где аварийность выше, полис обычно стоит дороже, а молодые и неопытные водители платят больше из-за повышенного риска.

Наибольшее влияние на итоговую цену сегодня оказывает коэффициент бонус-малус (КБМ) - персональный показатель, который стимулирует водителей ездить аккуратно: чем больше лет водитель ездит без аварий по своей вине, тем ниже для него стоимость полиса. Базовый КБМ для новичков составляет 1,17, минимальный - 0,46 (при 10 годах без аварий по вине водителя), а максимальный - 3,92 (для водителей, регулярно попадающих в ДТП по своей вине). Каждый год аккуратного вождения снижает стоимость полиса примерно на 5%, тогда как даже одно ДТП резко повышает КБМ, лишая значительной части накопленной скидки. Узнать свой актуальный коэффициент бонус-малус можно на сайте АО НСИС (оператора Национальной страховой информационной системы) или непосредственно у своей страховой компании. Если обнаружатся ошибки в данных, например, отмечены ДТП, в которых вы не участвовали, их можно оспорить через личный кабинет на сайте АО НСИС.

Значительный вклад в итоговую стоимость вносит мощность двигателя. Для легковых автомобилей действует шкала, где самые "дешевые" - машины с мотором до 50 лошадиных сил, а самые дорогие - свыше 150 л.с. Именно поэтому при покупке автомобиля следует учитывать не только расход топлива или стоимость обслуживания, но и будущие страховые платежи: для многих водителей это становится неожиданным, но заметным фактором расходов.

Вопрос о том, кого включать в полис, напрямую влияет на цену ОСАГО. Страховка с ограниченным кругом водителей почти всегда обходится дешевле открытой - иногда почти в два раза, - потому что расчет ведется на основе индивидуальных коэффициентов конкретных водителей, а не общих. Однако в случаях, когда среди допущенных есть неопытный водитель с высоким коэффициентом возраста и стажа (КВС) или с высоким КБМ, оформление полиса без ограничений может быть выгоднее: итоговая стоимость может оказаться ниже, а пользоваться автомобилем смогут несколько водителей. Но стоит учитывать, что в этом случае молодой водитель, который реально будет за рулем, не получит страховой истории и не начнет копить скидку за безаварийную езду (КБМ) для будущих периодов.

Для тех, кто использует автомобиль не круглый год, законом предусмотрена возможность оформить полис с указанием периодов использования автомобиля. Экономия в этом случае достигает 50%. Многие водители пользуются машиной только летом, избегая поездок зимой. В таких ситуациях логично указывать реальный период эксплуатации. Но важно помнить: управление автомобилем вне указанного срока - нарушение, которое может привести к штрафу, а также к обязанности возместить страховой компании понесенные убытки, если вы станете виновником ДТП.

Наконец, один из самых эффективных способов избежать переплаты - сравнение предложений разных страховщиков. Хотя базовые принципы расчета ОСАГО едины, каждая компания использует собственную тарифную политику. В итоге два полиса с одинаковыми исходными данными могут отличаться по стоимости на тысячи рублей. В последние годы выбирать наиболее подходящие решения стало проще благодаря электронным площадкам и маркетплейсам. На таких сервисах можно за несколько минут получить расчеты сразу от десятка страховых компаний и выбрать наиболее выгодный вариант.

Разумная экономия на ОСАГО возможна, если подойти к выбору полиса взвешенно и учитывать все факторы, влияющие на цену. Ключевую роль при этом играет аккуратное вождение: соблюдение правил и отказ от рискованных маневров помогают удерживать КБМ на минимальном уровне. Это не только уменьшает цену полиса, но и повышает общую безопасность на дороге - чем меньше нарушений, тем ниже вероятность ДТП", - отмечает эксперт.