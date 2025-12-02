В АвтоВАЗ рассказали, почему не выпускают мощные авто

Российские автолюбители задаются вопросом, почему АвтоВАЗ не выпускает автомобили с более мощными двигателями, которые могли бы стать заменой ушедшим с рынка европейским и японским моделям. Многие автомобилисты не видят в нынешней линейке Lada достойной альтернативы и сомневаются, стоит ли пересаживаться на отечественные машины. О причинах и дальнейших планах развития российского автопрома представители компании «АвтоВАЗ» рассказали блогеру Амирану Сардарову на его YouTube-канале.

Барьеры для мощного двигателя

Директор по продуктам и программам АО «АВТОВАЗ» Олег Груненков пояснил, что создание автомобиля мощностью более 150 лошадиных сил приведет к изменению акцизной ставки и, как следствие, к существенному росту цены для покупателя.

Кроме того, двигатель мощностью 250–300 лошадиных сил требует совершенно иных решений для всей трансмиссии, которая должна выдерживать значительные нагрузки, а также высокоэффективной тормозной системы для обеспечения безопасности на высоких скоростях. Таким образом, создание такой машины – это задача уровня разработки совершенно нового автомобиля высокого класса, а не простая модернизация существующих моделей.

«Вы сейчас говорите о том, что нам надо разработать новый Porsche. Не бывает так. В машине все сбалансировано. Нельзя так просто ставить большие моторы на какую-то тележку. Аналог «пятерки» BMW можно сделать. А зачем?», – ответил Груненков.

Ответ на запросы: новый кроссовер Lada Azimut

Он сообщил, что у АвтоВАЗа уже ведутся разработки автомобилей более высокого класса. При этом Груненков подчеркнул, что компания не может работать одновременно по всем направлениям, так как это неправильная стратегия, и необходимо четко выдерживать последовательность действий.

Первым шагом в этом направлении станет компактный кроссовер Lada Azimut, который заменит модель XRay. Его запуск запланирован на 2026 год. Габариты новой модели составят около 4,4 метра в длину при клиренсе 208 мм. В линейке двигателей ожидаются атмосферные моторы 1,6–1,8 л и турбированная версия мощностью 150 л.с.

«Азимут под моим руководством создавался, и мы его сделали на год быстрее, чем мы делали при Renault. Рынок нам диктует такие условия – большое количество китайских конкурентов – нам нужно давать ответ. Поэтому мы вышли на этот проект кроссовера. Мы постепенно двигаемся в развитии, повышая уровень и класс автомобиля, но это нельзя делать рывками», – рассказал главный дизайнер компании Николай Суслов.

Для нового кроссовера ведется разработка комплексной мультимедийной системы. В автомобиль планируется интегрировать продвинутый мультимедийный комплекс, который будет включать систему помощи водителю (ADAS). Данная система предусматривает дублирование физических органов управления для настройки климатической установки и других функций автомобиля.

Ранее эксперты спрогнозировали, что российский авторынок ожидает длительный спад, связанный со снижением покупательской активности на фоне рекордного роста цен.