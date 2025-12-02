Откуда в мире так много китайских автомобилей

Китай стремительно превратился в мирового автопроизводителя №1, и сегодня именно китайские компании формируют новый ландшафт глобального рынка. Огромные производственные мощности, щедрые государственные субсидии и агрессивная ценовая политика позволили КНР выпускать машины в объёмах, которые значительно превышают внутренний спрос. В результате мировой рынок оказался буквально наводнён недорогими китайскими автомобилями — прежде всего электромобилями и бюджетными бензиновыми моделями.

© Chery

Парадокс состоит в том, что внутри самой страны значительная часть выпускаемой техники остаётся невостребованной. Причины лежат в замедлении экономического роста, перенасыщении рынка, снижении покупательной способности и жёсткой конкуренции между десятками местных брендов. На фоне этих факторов автозаводы продолжают работать на полную мощность, поскольку остановка производства грозит потерей рабочих мест и ослаблением позиций компаний в гонке за долю рынка.

Чтобы избежать складирования непроданных машин, производители активно выводят продукцию на внешние рынки — от Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока до Европы, Латинской Америки и России. Низкая себестоимость и стремление любой ценой увеличить экспорт делают китайские автомобили особенно привлекательными по цене, что вызывает обеспокоенность у конкурентов и приводит к дискуссиям о демпинге, введению тарифов и пересмотру торговой политики.

Так Китай, столкнувшись с ограничениями собственного спроса, превратил мировой рынок в площадку для реализации гигантских объёмов производства. И хотя это создаёт доступность автомобилей для многих стран, глобальный автопром теперь находится под сильнейшим давлением растущей китайской экспансии.