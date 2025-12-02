Автоюрист объяснил, кто должен возместить ущерб при падении снега с крыши на машину

В случае, если автомобиль пострадал в результате падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. Об этом RT рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Несет ответственность организация, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, либо товарищество собственников жилья, если нет соответствующей подрядной организации. Если это коммерческая структура, коммерческое какое-то предприятие, тоже нет организации, которая обслуживает это здание, то несет собственник этого здания», — объяснил специалист.

Он добавил, что в первую очередь в данной ситуации пострадавший владелец автомобиля должен вызвать либо патрульно-постовую службу, либо уполномоченного участкового. Сотрудники полиции должны зафиксировать обстоятельства, при которых была повреждена машина, составить соответствующий материал, акт осмотра и опросить по обстоятельствам происшествия.

Автоюрист посоветовал водителям, оказавшимся в таких ситуациях, получать на руки копию материалов дела, оценить ущерб и направить претензию виновной организации. Если же компания не дает ответ, то нужно обращаться в суд, чтобы взыскать причиненный ущерб.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский до этого предупредил, что с 1 декабря и до конца февраля россиянам будет запрещено ездить на автомобилях с летней резиной. В противном случае водителей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России. По словам эксперта, за нарушение данного требования грозит штраф в размере 500 рублей.

Ранее водителям объяснили, как безопасно использовать автозапуск зимой.