Ваш первый автомобиль: как выбрать машину новичку

Эксперт указал на типичные ошибки при выборе машины, которые дорого обходятся

Советы начинающим автомобилистам, собирающимся купить свою первую машину, дал эксперт в автобизнесе, основатель компании по импорту автомобилей SUN AUTO Александр Степанов.

Какой первый автомобиль взять – новый или подержанный

Это вечный спор. Новый автомобиль — это гарантия, что в ближайшие годы вы не будете знать, что такое ремонт. Но за эту уверенность приходится переплачивать: как только вы выехали из автосалона, машина теряет 10–15% стоимости.

Подержанный же вариант — шанс взять автомобиль классом выше за те же деньги. Главное — тщательно проверить техническое состояние и юридическую чистоту.

Александр Степанов советует новичкам предпочесть подержанный автомобиль в возрасте 3–5 лет, когда наблюдается идеальный баланс цены и качества.

Лучшие модели в качестве первого автомобиля

Первый автомобиль — это не про статус и не про скорость. Это про надежность, простоту и предсказуемость.

Если говорить о массовом сегменте, отличным выбором, по мнению эксперта, будут Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, Volkswagen Polo. Для тех, кто готов вложиться чуть больше, — Mazda 3, Honda Civic, Skoda Octavia. Все они хорошо держат цену на вторичном рынке и не подкинут «сюрпризов».

Какие автомобили не подходят для начинающего водителя

Ошибки всегда одни и те же.

Первая — желание купить мощный автомобиль премиального класса. BMW, Mercedes-Benz, Audi — прекрасные машины, но для новичка это обременительно: дорогой ремонт, требовательность к стилю езды, высокий риск «поймать» дорогостоящую поломку.

Вторая ошибка — старые внедорожники и дешевые бизнес-седаны. Они кажутся статусными, но требуют внимания, которое новичок не способен пока обеспечить.

Третья ошибка — машины после серьезных ДТП. Даже идеально восстановленный кузов никогда не будет прежним.

На что обратить внимание при покупке первого автомобиля

Александр Степанов, эксперт в автобизнесе, основатель компании по импорту автомобилей SUN AUTO: