Чем интересен BAIC BJ81: китайская копия G-класса

модели — от эффектных престижных Arcfox до совместных проектов с Hyundai. Но параллельно компания развивает свой собственный модельный ряд, жемчужиной которого, без сомнения, являются внедорожники серии BJ. И свежие изображения нового BAIC BJ81 это только подтверждают.

Да, он снова похож на Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes G-Class одновременно — и, кажется, в BAIC даже не пытаются это скрывать. Новый BJ81 придёт на смену нынешнему BJ80, который недавно показывали в «милитаризованной» версии. Премьера ожидается в третьем квартале 2026 года, но утечки уже раскрывают внешность новичка.

Образ — всё та же отсылка к «квадратному премиуму» из Штутгарта, но с более аккуратной компоновкой. Чёрная решётка, переработанные круглые светодиодные фары, «правильный» бампер — всё это BJ81 показывает с удивительной серьёзностью.

В профиль BJ81 практически копирует BJ80: расширенные крылья, подножки, массивные ручки дверей. Сзади — навесное колесо, раздельная дверь багажника и квадратные фонари. На продемонстрированном прототипе заметны и спортивные акценты — тормоза Brembo с перфорированными дисками.

А вот линейка моторов вряд ли изменится. Ожидаются действующие: 2,3-литровый турбомотор на 231 л.с. и 345 Нм, а также топовый 3,0-литровый V6 на 280 л.с. и 420 Нм. Обе версии сейчас работают с восьмиступенчатым «автоматом» — вероятно, такая схема перекочует и в BJ81 без изменений.

Пока неясно, собирается ли BAIC вывести BJ81 за пределы Китая. Судя по позиционированию модели и текущим тенденциям, первые годы внедорожник останется исключительно для внутреннего рынка. Даже в России, где BAIC официально присутствует и продаёт полноценную линейку из 7 моделей, серия BJ представлена лишь младшими BJ40 и BJ60.