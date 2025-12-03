Обзор обновленного Seres Landian E5 Plus: аналог Aito M7 за полцены

Китайский автомобильный бренд из Чунцина Seres официально раскрыл обновлённый среднеразмерный кроссовер Landian E5 Plus третьего поколения. Новинка вышла в двух комплектациях — обе оценены в 119 800 юаней (около 1, 3 млн рублей). Годовое обновление сосредоточено на доработках оснащения и заметном росте чисто электрического пробега — теперь до 230 км.

© Allroader.ru

Снаружи модель получила современную «звёздную» светодиодную полосу по всей ширине, закрытую решётку радиатора и новые колесные диски. Дверные ручки — классические, а профиль подчёркивают хромированные окантовки стёкол. Сзади — тоже модная сквозная оптика. В палитре появился новый оттенок «Песок Цзиньхай», а среди аксессуаров — фирменный туристический набор для кемпинга.

© Allroader.ru

В салоне — горизонтальная передняя панель, много хрома, полностью цифровая приборка и крупный 15,6-дюймовый «парящий» дисплей медиасистемы. Есть панорамный люк, автоматические светодиодные фары, подрулевой электронный селектор и трёхспицевый мульти-руль. Главное новшество — интеграция кокпита Doubao с встроенным ИИ: интерфейсы стали быстрее, а голосовое управление — умнее и гибче. В заднем ряду появилась отдельная медиапанель, добавлен усилитель и звук Dolby.

Техническая часть — фирменный гибрид Seres Super Electric Hybrid. Это связка 1,5-литрового ДВС на 70 кВт и электромотора на 160 кВт (215 л.с.). Появилась новая интеллектуальная полноприводная гибридная трансмиссия, а также адаптивная подвеска FSD, которая в реальном времени меняет жесткость ради комфорта и стабильности.

© Allroader.ru

Seres — ключевой промышленный партнёр Huawei в автомобильной кооперации HIMA (Huawei Intelligent Mobility Alliance). Бренд Aito — это совместные модели, где Seres отвечает за платформу и производство, а Huawei — за электронику, автопилот, интерфейс HarmonyOS, датчики и часть архитектуры. По сути, Aito — это премиум-линейка Seres на технологиях Huawe», поэтому такие машины стоят существенно дороже.

Landian же — это параллельная, «внутренняя» линейка Seres: та же инженерная база, но без фирменных решений Huawei. Отсюда и ценовой разрыв почти в два раза — электроника, сенсоры DriveONE, вычислительные блоки и фирменный софт Huawei являются самыми дорогими компонентами в Aito.

© Allroader.ru

Результат такой стратегии заметен: в ноябре 2025 года Seres продала 55 203 электрифицированных автомобиля, и из них 51 677 пришлись именно на модели Aito — вклад Huawei в успех марки очевиден. На этом фоне продажи доступных Landian выглядят скромно, хотя формально они играют в том же сегменте.