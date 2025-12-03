Специалисты рассказали, как сохранить кузов зимой

© BMW

Зимой лакокрасочное покрытие автомобиля особенно уязвимо: реагенты, влага и дорожная грязь ускоряют появление сколов, царапин и коррозии. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно заранее подготовить кузов и правильно ухаживать за ним в холодный сезон. О самых эффективных способах защиты рассказал «Известиям» эксперт «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

По словам специалиста, один из самых надежных вариантов – полиуретановая антигравийная пленка. Ее можно нанести на весь кузов и самые уязвимые зоны: бампер, крылья, капот, стойки и крышу. Качественная пленка служит до пяти лет и при правильной покраске не повреждает заводской слой ЛКП.

Более доступная альтернатива – защитный воск. Он придает кузову блеск, формирует гидрофобный слой и снижает воздействие дорожной химии. Однако срок службы зависит от формата:

спреи – держатся меньше всего;

эмульсии – средний вариант;

пасты – самые стойкие.

Такая защита требует регулярного обновления.

Еще один вариант – керамическое покрытие. В его составе используются компоненты на основе кремния, алюминия, титана и полимеров. Оно защищает от ультрафиолета, реагентов, пескоструя и мелких повреждений. Но перед нанесением кузов нужно тщательно подготовить: отмыть, очистить и отполировать. Керамика держится от полугода и дольше, в зависимости от состава и частоты моек.

Корнев подчеркивает: не существует «вечных» защитных составов. Эффективность во многом зависит от правильного нанесения и опыта мастера.

Эксперт выделил и три ключевых зимних правила ухода за кузовом: