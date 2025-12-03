Пять секретов сезонного шиномонтажа

Как обычно выбирается мастерская? Та, что ближе к дому или гаражу, где шины лежат. Однако, такой способ зачастую вызывает не только неприятные впечатления, но и необходимость повторного посещения. Хорошего же мастера можно найти не только волей случая, но и посмотрев на его работу со стороны. Несколько лайфхаков для оценки предстоящей нам всем услуги — на Quto.ru

Только что смонтированное, но уже спущенное по утру колесо, биение в руль или комплексная непослушание машины, начавшиеся после очередного сезонного шиномонтажа — симптомы посредственно оказанной услуги. Понятное дело, что две недели осенью и две недели весной — целый год кормят, но это совершенно не значит, что можно делать работу, спустя рукава. Узнать об уровне мастерской и работающих там шиномонтажников на своём горьком опыте — много ума не надо. И даже убеждения в стиле «больше туда — ни ногой» особого успокоения не принесут: повторная оплата и повторно же потраченное время своё грязное дело на душе сделают. Однако, есть несколько весьма прагматичных методов, позволяющих оценить качество работы мастера по замене шин заранее, до выезда с подъёмника. И даже — до подхода своей очереди. А теперь — следите за руками.

© Adobe Fotostock

Установка домкрата

Уже «с первых нот» можно понять: едем дальше. Для установки домкрата есть на днище автомобиля специально спроектированные места — поддомкратники. Знать об их расположении на каждой модели — невозможно, но можно легко найти. Хоть глазами, хоть — на ощупь. Если, конечно, поискать. Далее не «пятку» подъёмника должна быть уложена специальная прокладка из толстой резины, которая необходима для сохранения лакокрасочного слоя или защитных составов на самой сложной с точки зрения коррозии плоскости автомобиля — на днище. Если мастер не глядя толкнул домкрат под машину, упёр абы куда, да ещё и голым железом — надо бежать бегом, желательно, не оборачиваясь.

Когда же поздним осенним вечером, который вряд ли скоро закончится, механик резким движением выкручивает клапан гидравлического домкрата и со всей высоты роняет машину на колёса — хорошо свою работу он уже не сделает. Он устал, вымотался, торопится или не очень хорошо понимает последствия своих действий. Одним словом, дожидаться своей очереди не стоит: здесь ни о какой качественной и добротно проделанной услуге речи идти не может. Смело и без лишних раздумий уезжаем искать лучшее предложение рук и «мастерка».

© Adobe Fotostock

Собирают только чистые колёса

Перед тем, как разбирать летние и собирать зимние, колёса надо помыть. Причём тщательно, желательно с применением специальных, особо едких химических составов, которые точно уберут все накопления грязи и стружки от тормозных колодок. Чистый диск и покрышка — залог успеха. Однако, как оказалось, это правило знают не все, а соблюдают — ещё реже. В азарте «тех самых дней» шиномонтажники стараются всеми силами ускорить процесс, дабы «обработать» как можно больше машин и получить максимальную прибыль, поэтому начинают «рубить хвосты». В частности — перестают мыть колёса, монтируя грязные шины на грязные же диски. Отбалансировать такое — невозможно, а отпавший кусок грязи тут же умножает на ноль всю тонкую настройку «круглого». Как результат — биение в руль, отсутствие возможности ехать быстрее 60 км/ч, и необходимость повторного посещения. Нам не по пути — едем дальше!

Герметик и диск

Если посадить шину на диск и собрать не получается — мастер наливает море герметика, чтобы конструкция хоть как-то держала воздух. Технологично? Нет. На зиму хватит? Тоже нет. Почему подобное происходит? Во-первых, и шина, и диск могут быть кривыми, да настолько, что соединить их в «единый порыв» уже не удаётся. Место такой паре — на помойке, а не на автомобиле. Впрочем, это не самая распространённая причина. Скорее — самая редкая. Намного чаще шина не хочет «дружить» с диском, только потому, что на местах контакта накопилась ржавчина, отслоение краски и тот самый герметик. По уму, мастер, завидев подобное развитие событий, должен взять в руки «болгарку» и счистить отжившее. Да-да, с шины герметик тоже счищается с помощью УШМ, никакого криминала не случится. Если же механик, вместо чистки поверхности электроинструментом, увеличивает количество герметика — давай, до свидания, как сказал современник. Такого рода услуги нам не по карману. И не по душе.

© Adobe Fotostock

Баллансировка — обязательно

Каждое колесо, независимо от возраста, сезонности и стажа водителя, должно быть отбалансированно: тонкие настройки, что придают «круглому», грузики — гарантия не только и не столько долгого срока службы элементов подвески, но и точности рулевого управления. А это — уже безопасность, шутить или недооценивать которую точно не стоит. Поэтому балансировка — обязательная процедура любого шиномонтажа, а отказ от неё — повод сомневаться в профессионализме водителя.

А вот если шиномонтажник решил этот пункт процесса пропустить — это уже приговор. И дело тут может быть исключительно в непрофессионализме или пренебрежительном отношении к своему делу. Иных объяснений и быть не может. Балансировка — условие базовое и операция обязательная, так что монтаж колеса без развеса грузиков на обязательном станке или отсутствие такого оборудования вовсе — веский повод оперативно покинуть очередь и уехать.

Динамометрический ключ

Закручивать гайки или колёсные шпильки можно и мастерком — пневматическим гайковёртом. А вот затягивать — только динамометрическим ключом, установки на котором должны выставляться исключительно по заводским параметрам, что определены инженерами бренда для конкретной модели. Иначе слизанные грани, лопнувшие болты, а так же отсутствие как таковой возможности заменить проколотое колесо — его просто открутить не получится. Поэтому в конце должен появиться динамометрический ключ, которым и будут один за другим пройдены все без исключения болты на каждом колесе. Считайте, что этот инструмент в руках шиномонтажника — признак хорошего тона и профессионализма. Сюда же, кстати, можно отнести и нанесение медной смазки или аналогов на ступицу — это недорогие составы, использование которых необходимо для предотвращения прикипания колеса к точке контакта с подвеской.

© Adobe Fotostock

Шиномонтаж — простая операция только на первый взгляд: нюансов качественной сборки колеса немало, от оценки состояния ниппеля до методики крепления грузиков. Балансировать надо уметь, а про медную смазку — знать. Однако, добротно собранное, оно точно прослужит всю зиму и не будет требовать внимания. И, что самое важное, не подведёт на дороге. А ведь колёса — это в первую очередь безопасность движения, управляемость автомобиля, его способность на внезапный манёвр, который зачастую позволяет избежать дорожно-транспортного происшествия. Ну и ресурс подвески, а зачастую и не только её — до кучи. Поэтому и только поэтому пренебрегать балансировкой и периодичностью покупки новых шин, а также выбором шиномонтажного СТО — не стоит. Дорогое это удовольствие с любой точки зрения.