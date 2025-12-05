Зимнее моторное масло: правда или вымысел?

В гаражных кооперативах и собраниях опытных автомобилистов до сих пор бытует слух, что самую главную смазку, моторное масло, нужно менять как минимум дважды в год: осенью заливать зимнее, а весной — летнее. Мол, только так можно добиться исправной и долгой службы от самого дорогого узла любого автомобиля — двигателя внутреннего сгорания. Разбор вопроса и определение точного места, откуда растут ноги этой древней истории — на Quto.ru

История про зимнее и, как следствие, летнее моторные масла пережили и перемены, которых ждали, и страну Советов, и до сих сохраняются в умах и помыслах опытных автомобилистов. Пережили по единственной причине — это чистая правда. В СССР действительно было такое «погодное» разделение моторных масел: М-12Г1 или М-12ГИ — для лета, когда за бортом +5 и теплее, М-8Г1 или М-8ГИ — от +5 до −20. Абсолютное большинство автомобилистов зимой не ездили, так что зимним моторным маслом пользовались разве что водители-профессионалы, те, кто на технике работал, а так же редкие «счастливчики», рискнувшие выкатить главную драгоценность советского человека на мороз. Машину, как писал в своих мемуарах Юрий Никулин, в СССР было получить сложнее, чем квартиру, так что сказанное ранее — ничуть не преувеличение. А уж содержать её — и того труднее.

О чём деды на гаражах умалчивают, так это о том, что описанные выше советские масла были минеральными. Не производила тогда промышленность СССР «синтетику», а если и производила — то уж точно не для простых автомобилистов. Поэтому все моторные масла, что были представлены на полках и доставались «из-под полы» были остаточными продуктами перегонки нефти с высоким содержанием серы и прочими «прелестями». В частности — достаточно узким температурным промежутком применения. Оттого и приходилось такое моторное масло осенью сливать, чтобы оно зимой не замёрзло. Летом же оно было слишком жидким, нужны были куда более густые составы, чтобы на высоких температурах сохраняли свои свойства и защищали двигатель.

С теорией разобрались, перейдём к практике: найти сегодня минеральное моторное масло — та ещё задачка. Абсолютное большинство современных составов — синтетика, на худой конец — полусинтетика. Все созданы на основе базовых масел, которые куда более стабильные, с широким горизонтом применения и дополнены стандартным набором присадок. Современные моторные масла прекрасно справляются с задачами обычного автомобилиста и не нуждаются в сезонной замене: среднестатистическую, даже сибирскую зиму, как и астраханское лето, они спокойно переживают, не создавая проблем для ДВС. Главное — вовремя менять и подбирать строго под требования завода-изготовителя двигателя, которые несложно найти в специализированной литературе или в интернете.

Есть ли потребности в зимнем моторном масле сегодня? Конечно, есть. У нас есть регионы, где температура стабильно опускается ниже 35 градусов мороза, а обычные, популярные в Москве и Питере составы превращаются буквально в сметану, продавить которую в мотор никакой маслонасос не в состоянии. В таких областях и республиках, в Якутии, например, действительно есть потребность в особо стойких к морозам составам, способных выдержать экстремально низкие температуры на улице. Но ударение — на слово «экстремальные». В средней полосе России такие масла попросту не нужны.

Подводя итоги, можно смело сказать: в широком смысле, совет по замене моторного масла по сезону уже не актуален. Появление новых синтетических моторных масел такую процедуру свело «на нет» целиком и полностью. Да и нет у обычного водителя такой задачи, такой погоды за окном, которая вынуждала бы его применять зимние моторные масла. Тут и шипованая резина-то вопросы своей применимости на сухом, пусть и подмёрзшем асфальте, густо залитом реагентами, вызывает, а уж специальное моторное масло для экстремально низких температур — тем более. Лучшее, что можно сделать для двигателя своего автомобиля, независимо от сезона и температуры за окном — это залить свежем моторное масло, строго подходящее шк прописанным в мануале по эксплуатации требованиям, а так же заменить фильтры и свечи. Техническое обслуживание в режиме городской эксплуатации преждевременным не бывает никогда, в пробках нагрузки на ДВС высоки. А вот выбирать составы по сезоне следует разве что в разделе омывающих жидкостей для лобового стекла: там-то точно стоит смотреть на этикетку и разыскивать значок температуры.