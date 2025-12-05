Прошло четыре месяца с момента запуска Lada Iskra: как идут продажи

В ноябре в России зарегистрировано 1380 автомобилей Lada Iskra. С момента начала продаж в стране поставлено на учет 2145 машин этой модели, сообщает "Автостат".

Лидером по количеству зарегистрированных автомобилей стала Самарская область - 251 единица. На втором месте Татарстан с 179 автомобилями, на третьем - Краснодарский край, где в ноябре зарегистрировано 94 машины.

В первую пятерку также вошли Ставропольский край (92 автомобиля) и Челябинская область (84 автомобиля).

В Москве продажи модели остаются минимальными. В столице зарегистрировано 22 автомобиля Lada Iskra, что составляет 1,1% от общего объема сбыта. В Санкт-Петербурге с начала продаж поставлено на учет 29 автомобилей Lada Iskra.

Продажи Lada Iskra начались 20 июля 2025 года. Первые несколько месяцев наблюдался дефицит поставок автомобилей дилеров, но теперь отгрузки осуществляются стабильно.

Модель позиционируется как промежуточное звено между Granta и Vesta с соответствующей ценой - от 1,25 до 1,8 млн рублей.

Для "Искры" предлагаются двигатели 1,6 л (90 л.с.) и 1,6 л (106 л.с.). Младший мотор сочетается с 5-ступенчатой "механикой", старшему положены 6-ступенчатая "механика" и вариатор от китайской компании WLY.