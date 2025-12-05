Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester

Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «лесником». И это… неплохо.

Сама уверенность

Subaru Forester повзрослел: угловатая и ребристая архитектура кузова намекает, что перед нами не просто очередной кроссовер, а суровый и уверенный в себе лесник. Как мужик, что рубит дрова быстрее, чем ты листаешь ленту соцсетей. Решётка радиатора заметно увеличилась, что придаёт передней части автомобиля довольно тяжеловесный характер. Субаровские арки – угловатые, будто вырубленные топором – неплохо подчёркивают образ, но 18-дюймовые колёса в них выглядят крошечными, как ботинки 38 размера на лесорубе.

Классный цвет сливается с природой: в свете вечерних фонарей он кажется густым еловым мхом, а туманным утром – цветом мокрой травы, впитавшей холодный дождь. Так и тянет поехать куда-нибудь в лес. Габариты изменились минимально: плюс 15 мм в длину и плюс 13 мм в ширину – вроде бы незаметно на глаз, но ощущается, что Форестер стал более коренастым, словно расправил плечи и накачал бицепсы в спортзале. И не в гламурном фитнес-клубе, а в подвальной качалке, где скрипят штанги, а тренер разговаривает исключительно матом.

Товарищ сказал, что кроссовер выглядит по-японски, и это действительно так. Просто посмотрите на него: ну это ж явно не «китаец», несмотря на модную нынче схему с двухэтажной оптикой. По углам переднего бампера есть яркие противотуманки, что здорово, но что ещё круче – у «лесника» есть омыватели фар! Даже не помню, когда я встречал на новых автомобилях эту полезную вещь. А вот фонари кроссовера похожи на разноцветный пазл.

Проще простого

Захлопнув дверь, чувствуешь – внутри тепло и спокойно, как в домике у костра. Никакой лишней вычурности, всё практично и удобно. Объём салона, что необычно, стал чуть меньше по сравнению с прежним поколением, но интерьер ощущается очень просторным и воздушным благодаря низкой линии остекления. Панель приборов – аналоговая: пара классических круглых шкал и небольшой цветной дисплей между ними.

Никакой пёстрой графики, никакой визуальной суеты – только чёткие цифры и ясные стрелки. Всё просто и понятно, как компас. Да-да, тот самый компас, который не нужно заряжать или обновлять. Типично субаровский руль удобен, но кнопок на спицах многовато и расположены они не очень логично. Отдельная клавиша подогрева (обод греется, кстати, лишь в местах хвата) между спицами выглядит немного комично. 11,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы тоже типичен для Subaru.

Интерфейс кажется архаичным, но после пары дней эксплуатации вдруг понимаешь, насколько дружелюбно и рационально он устроен. Как бабушкин шкаф: старомодно, но всё лежит именно там, где и должно. Крупные иконки, логичная структура, есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла восхитительно удобны: наполнитель чуть жестковат, но нагрузка распределяется отменно. Диапазон продольной регулировки не самый внушительный, но по высоте оптимальное положение точно найдёт каждый.

Нельзя не похвалить сиденья за выраженную боковую поддержку и отличные материалы – кожа и алькантара весьма качественны и приятны на ощупь. Так же отделаны и дверные панели, но пластик в нижней части дверей и передней панели жёсткий. Второй ряд довольно просторен, спинки дивана можно не только сложить в пропорции 40:60, но и отрегулировать по углу наклона – хоть и в небольшом диапазоне.

В 504-литровом багажнике есть почти всё: ровный пол, кармашек, крючки, петли, рулонная шторка, кнопки складывания спинок, сабвуфер, инструменты и полноразмерная запаска под полом. Нет только плафона освещения – искать вещи в темноте очень неудобно. Чувствуешь себя археологом, который копает в абсолютной темноте. К слову, темновато здесь не только в багажном, но и в пассажирском отсеке: контурной подсветки тоже нет. Да, не быть интерьеру Forester звездой соцсетей…

Проверено временем

В плане техники Субару не стала гоняться за ультрасовременными трендами: никаких гибридных силовых установок, роботизированных коробок, электромоторов и батареек. Автомобиль построен на модернизированной платформе SGP с усиленными креплениями подвесок, кузов стал жёстче на 10% благодаря новым технологиям сварки и увеличению длины клеевых соединений более чем втрое – с восьми до 27 метров.

Атмосферный 2,5-литровый оппозитный мотор FB25D получил увеличенный радиатор системы охлаждения с более мощным вентилятором, коробка передач осталась прежней – это всё тот же клиноцепной вариатор Lineartronic TR580, хорошо знакомый по другим моделям Subaru. Подвеска, разумеется, обычная пружинная, трансмиссия – тот самый симметричный постоянный полный привод, которым так гордятся японцы.

Тихо и спокойно

Понятно, что ждать ураганной динамики от 185 сил наивно. Форестер уверенно держится в потоке – и не более того. Обгоны на загородных трассах требуют осторожности и точного расчёта. Важнее другое: тандем из атмосферника и вариатора работает изумительно. В городском диапазоне скоростей кроссовер разгоняется линейно, словно электромобиль, только без троллейбусного завывания. Обе педали настроены на редкость филигранно – управление тягой безукоризненное.

Разумеется, столь точные настройки провоцируют пошустрить в поворотах, и Subaru с удовольствием поддерживает эту инициативу. Автомобиль охотно атакует быстрые виражи, а управление вектором тяги помогает прописывать траекторию без лишних сносов. Плавность хода великолепна: «лесник» категорически не замечает неровности любого калибра, от мелких ямок до лежачих полицейских. Он проглатывает все изъяны так же спокойно, как кот – утренний корм.

Все дефекты дорожного покрытия кроссовер переносит тихо и упруго, сохраняя вместе с этим довольно-таки приличную энергоёмкость. При этом подвеска остаётся собранной: раскачки нет ни на короткой, ни на длинной волнах. Форестер понравится тем, кого обычно укачивает в автомобилях – здесь такое кажется совершенно невозможным. Приятно, что двигателя не слышно даже при разгоне, равно как нет и никаких вибраций.

Зато аудиосистема с акустикой Harman Kardon играет очень мощно и ярко. Кроссовер получил новую версию фирменной системы превентивной безопасности EyeSight, отличающуюся наличием дополнительной широкоугольной монокулярной камеры. Японцы заявляют, что теперь электроника лучше распознаёт объекты на дорогах, особенно — пешеходов и велосипедистов. Полезная штука, спору нет, к тому же автоматическое торможение теперь работает очень чутко.

Утомляет необходимость каждый раз при запуске мотора отключать не только «старт/стоп», но и систему контроля водителя, видеокамера которой строго следит за тем, чтобы шофёр смотрел исключительно на дорогу. Стоит чуть отвлечься на экран мультимедийки, чтобы, скажем, выключить подогрев сиденья, как она начинает паниковать – включает на приборке мигающее сообщение «Смотрите на дорогу!» и громко пиликает.

Помнится, в «леснике» прежнего поколения на центральном тоннеле была удобная шайба системы выбора режимов движения X-Mode, но теперь её нет, и выбирать пресеты «Нормальный», «Снег/Грунт» и «Глубокий снег/Грязь» можно только через тачскрин, как на модели Crosstrek. Алгоритмы работы трансмиссии понятны и, в общем-то, типичны: «Снег/Грунт» предназначен для скользкого покрытия, в том числе — асфальта.

В этом режиме электроника будет всеми силами избегать пробуксовки, а «Глубокий снег/Грязь», наоборот, позволяет колёсам зацепиться за грунт, пусть даже чуть побуксовав.

Заметно отличаются и настройки распределения тяги по осям в разных режимах. В городском режиме и обычных условиях хватит и «Нормального» – страхующая электроника и в нём работает отлично. Жаль только, что камеры системы кругового обзора катастрофически устарели.

Цены и смыслы

Буквально на днях Форестер победил в престижном конкурсе «Автомобиль года» у себя на родине — в Японии. В нынешнем сезоне за главный приз боролись 35 моделей, из которых местные журналисты и эксперты выбрали чемпиона. Жюри пояснило, что Subaru взял первое место за «динамику, практичность, комфорт и внедорожные возможности» — вернее, за гармоничное сочетание всех этих характеристик.

Теперь о грустном, то есть о стоимости. Subaru никогда не отличались доступными ценами, а теперь – по понятным причинам – и подавно. Forester в комплектации Elegance с тканевым салоном стоит почти семь миллионов рублей! За версию Premium с кожаной отделкой, люком, рейлингами и аудиосистемой Harman Kardon дилеры просят как минимум 7 250 000 рублей. Дорого? Ещё как.

Но сила этого автомобиля не в цифрах. Она в ощущениях надёжности, зрелости, взаимопонимании. И это – большая редкость. «Лесник» не собирается быть суперзвездой, но может стать твоим верным спутником. Он твой союзник. Не агрессивный, не шумный, не яркий. Он просто есть. И это основа, на которой удобно строить и поездку в магазин, и целое приключение. За рулём Форестера вдруг понимаешь, насколько вторично всё остальное.

Технические характеристики Subaru Forester